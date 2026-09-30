Завтрак за 50 гривен: украинка показала, как вкусно поесть за минимальные деньги

Украинка показала, что даже с минимальным бюджетом можно придумать вкусный перекус

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Цены на продукты Украины растут с каждым днем. Однако даже с ограниченным бюджетом в 50 гривен можно приготовить полезный завтрак.

Об этом рассказала пользовательница под ником comfort_mealss в социальной сети Instagram. По ее словам, этих средств хватит на простое, быстрое и бюджетное блюдо.

За продуктами девушка направилась в ближайший супермаркет "АТБ". Там она выбрала необходимые ингредиенты.

"Берем одно яйцо. Да, именно одно, потому что сейчас яйца стоят 57,30 грн за десяток. И помидорку за 5 гривен. Начинаю жарить яйцо и добавляю мою любимую дижонскую приправу с зернами горчицы и чесноком", — рассказала девушка.

В рецепт девушка включила любимые специи

Она отметила, что обычно использует эту приправу к курице, ведь к этому мясу она подходит идеально. Но в этот раз она решила поэкспериментировать с яичницей.

"Кстати, эту приправу я тоже покупала в "АТБ". Перемешиваю яйцо, чтобы получился такой себе скрембл. Затем выкладываю на тарелку, добавляю помидорку и все. Такой простой, быстрый и бюджетный завтрак у меня получился", — рассказала девушка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как понять, действительно ли выгодна скидка в "АТБ".