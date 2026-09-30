Как убрать в ванной за 20 минут: простой метод, которым пользуются профессионалы

Дело не в средствах, а в правильном порядке действий

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Уборка ванной комнаты редко попадает в список любимых домашних дел. Она кажется долгой и изматывающей, поэтому ее часто откладывают до последнего. Между тем на нее хватит и 20 минут, если действовать по четкой схеме.

Об этом рассказал профессиональный уборщик, чей метод описало издание Bob Vila. Его секрет не в использовании сильных средств, а в правильной очередности действий.

Большую часть времени занимает не сама чистка, а поиски губки, моющего средства, щеток и т.д. К тому же грязь редко удаляется сразу. Чтобы средство подействовало, ему нужно время. Если наносить его на каждую поверхность по очереди, приходится ждать или тереть сильнее, а это уже лишние усилия.

Как ускорить и облегчить уборку

Соберите все нужное для уборки в одном контейнере: резиновые перчатки, микрофибру, старую зубную щетку, средство для стекол, спреи для ванны и унитаза, тряпку для пола, совок и щетку. Тогда вам не придется ходить по квартире за каждой мелочью.

Фото сгенерировано ИИ

Уберите с раковины и полок все лишнее. Белье отправьте в корзину, зубные щетки поставьте на место, полотенца снимите.

После этого нанесите чистящие средства на раковину, унитаз, плитку и в ванну или душевой поддон.

Затем по очереди протрите все поверхности, подметите и помойте пол.

В коцне останется протереть дезинфицирующей салфеткой дверную ручку, кран и смывную кнопку. Затем отполируйте зеркала и повесьте чистые полотенца.

По этому методу на генеральную уборку в ванной уйдет не более 20 минут.

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