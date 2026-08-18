Во сколько обойдется целый день есть в ресторанах: блогер удивила суммой (видео)

Она рассказала о ценах и количестве калорий

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Питаться целый день в кафе и ресторанах в небольшом украинском городе можно дешевле, чем многие ожидают. Блогер Богдана Кондратенко устроила эксперимент и подсчитала, сколько будут стоить завтрак, напитки, обед и перекус вне дома.

О результатах она рассказала в Instagram. Девушка решила проверить, во сколько обойдется питаться в ресторанах и кафе весь день в Миргороде.

В центре она позавтракала яичницей с шампиньонами и салатом с овощами вместе с двумя огромными бутербродами с красной рыбой за 200 грн. Плюс стакан капуоранжа за 90 грн. Питательная ценность завтрака составляет целых 750 калорий, добавила Богдана.

Клубничная матча на овсяном молоке, как в лучших кафе Киева, в местном заведении обошлась в 135 грн. Ее питательная ценность составляет 200 калорий.

Блогер пообедала в украинском ресторане порцией вареников за 165 грн с большим количеством сметаны почти на 500 калорий. А потом купила дыню по цене 20 грн за килограмм.

По словам Богданы, за весь день она наела на 1700 калорий и 590 грн. Девушка предложила представить, сколько ей пришлось бы потратить за день в столице.

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