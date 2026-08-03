Проверяйте чек в "АТБ": лайфхак от сотрудника, который сэкономит ваши деньги на кассе

Что делать, если цена на кассе выше, чем на ценнике

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Покупатели "АТБ" могут не переплачивать, если на кассе товар пробивается дороже, чем указано на ценнике в торговом зале. В такой ситуации магазин должен продать товар именно по указанной цене.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ", пожелавший остаться анонимным.

Сотрудника сети спросили, может ли покупатель получить компенсацию, если на кассе цена оказалась выше, чем на ценнике.

В ответ он подчеркнул, что покупатель имеет право приобрести товар именно по той цене, которая указана на ценнике.

"Да. Покупатель может приобрести этот товар именно по цене, которая указана на ценнике, а не по той, что на кассе", — рассказал собеседник.

Право требовать продажи товара по цене, указанной на ценнике, предусмотрено Законом Украины "О защите прав потребителей". В частности, он обязывает продавцов предоставлять достоверную информацию о стоимости товаров. Статья 15 регулирует порядок предоставления информации о цене, а статья 17 предусматривает правильность расчетов с потребителями.

Это означает, что если товар на кассе стоит дороже, чем указано на ценнике, покупатель имеет право потребовать продать его по указанной цене или вернуть переплату, если расчет уже был произведен.

Как поступить, если в чеке пробили другую цену. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что приобретенный у "АТБ" некачественный товар можно вернуть.