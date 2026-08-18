У скільки обійдеться цілий день їсти в ресторанах: блогерка здивувала сумою (відео)

Вона розповіла про ціни та кількість калорій

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Харчуватися цілий день у кафе та ресторанах у невеликому українському місті можна дешевше, ніж багато хто очікує. Блогерка Богдана Кондратенко влаштувала експеримент і підрахувала, скільки коштуватимуть сніданок, напої, обід та перекус поза домом.

Про результати вона розповіла в Instagram. Дівчина вирішила перевірити, у скільки обійдеться харчуватися в кафе та ресторанах увесь день у Миргороді.

В центрі вона поснідала яєшнею з печерицями та салатом з овочами разом з двома величезними бутербродами з червоною рибою за 200 грн. Плюс склянка капуоранжа за 90 грн. Поживна цінність такого сніданку становить цілих 750 калорій, додала Богдана.

Полунична матча на вівсяному молоці як в найкращих кафе Києва, в місцевому закладі обійшлася у 135 грн. Її поживна цінність дорівнює 200 калорій.

Блогерка пообідала в українському ресторані порцією вареників за 165 грн з великою кількістю сметани на майже 500 калорій. А потім купила диню за ціною 20 грн за кілограм.

За словами Богдани, за весь день вона наїла на 1700 калорій та 590 грн. Дівчина запропонувала уявити, скільки їй довелося б витратити за день у столиці.

Раніше ми розповіли, як виникла київська перепічка та перетворилася на гастрономічний символ міста. Цей столичний стріт-фуд існує десятки років і не уступає сучасним хот-догам чи шаурмі.