Могут ли покупатели "АТБ" пойти в укрытие магазина во время тревоги: в компании объяснили

Где можно прятаться во время тревоги

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Во время воздушной тревоги сотрудники и посетители магазинов "АТБ" не всегда могут воспользоваться укрытием непосредственно на территории торгового объекта. Всё зависит от конкретного магазина и наличия защитного сооружения поблизости.

В службе поддержки сети "АТБ" объяснили "Телеграфу", что не все магазины имеют собственные укрытия. В таких случаях сотрудники во время тревоги также должны направляться в ближайшее доступное укрытие.

Не все магазины имеют свои укрытия Фото: Телеграф

Как найти ближайшее укрытие

Найти ближайшее укрытие можно несколькими способами. Один из самых простых — через приложение "Дія". Для этого в разделе "Сервисы" нужно выбрать "Незламність", а затем — "Укрытия". Сервис определяет геолокацию пользователя и показывает укрытия, которые находятся поблизости.

Ещё один вариант — официальная система ГСЧС "Система защитных сооружений". На карте можно найти укрытие по своему адресу и посмотреть информацию о нём.

Также во многих городах работают собственные интерактивные карты, специальные сервисы и чат-боты. Они помогают быстро сориентироваться и найти ближайшее место, где можно переждать воздушную тревогу.

Если вы уже находитесь в магазине, можно также спросить адрес ближайшего укрытия у сотрудников.

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