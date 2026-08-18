Чи можуть покупці "АТБ" піти в укриття магазину під час тривоги: у компанії пояснили

Де можна ховатися під час тривоги

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Під час повітряної тривоги працівники та відвідувачі магазинів "АТБ" не завжди можуть скористатися укриттям безпосередньо на території торговельного об'єкта. Усе залежить від конкретного магазину та наявності поруч захисної споруди.

У службі підтримки мережі "АТБ" пояснили "Телеграфу", що не всі магазини мають власні укриття. У таких випадках працівники під час тривоги також мають прямувати до найближчої доступної захисної споруди.

Не всі магазини мають власні укриття Фото: Телеграф

Як знайти найближче укриття

Знайти найближче укриття можна кількома способами. Один із найпростіших — через застосунок "Дія". Для цього в розділі "Сервіси" потрібно обрати "Незламність", а потім — "Укриття". Сервіс визначає геолокацію користувача та показує укриття, які є поблизу.

Ще один варіант — офіційна система ДСНС "Система захисних споруд". На карті можна знайти укриття за своєю адресою та переглянути інформацію про них.

Також у багатьох містах працюють власні інтерактивні карти, спеціальні сервіси та чат-боти. Вони допомагають швидко зорієнтуватися та знайти найближче місце, де можна перечекати повітряну тривогу.

Якщо ви вже перебуваєте в магазині, можна також запитати адресу найближчого укриття у працівників.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в "АТБ" можуть раптово вигнати покупців.