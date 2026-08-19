Цены сблизились, а зарплаты нет: немец сравнил стоимость продуктов в Украине и Европе

Самыми дорогими в Германии оказались яйца

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Гражданин Германии, который сейчас находится в Украине, сравнил цены на продукты в двух странах и показал, сколько стоит сытный завтрак на двоих.

Для сравнения автор сообщения в Threads под ником dr.jabbarli.official взял цены в "Форе" в Украине и "Lidl" в Германии. По его подсчетам, продукты для завтрака на двоих в Украине стоят около 26 евро, в то время как в Германии — примерно 40 евро.

Самая заметная разница – в стоимости яиц и картофеля. Десять яиц в Украине стоят около 1,15 евро (около 60 гривен), а в Германии – 2,49 евро (129 гривен). Килограмм картофеля обойдется примерно в 0,29 евро (15 гривен) против около 1 евро (51,81 гривны) соответственно.

В то же время, цены на некоторые продукты уже почти одинаковы. Литр молока стоит 0,84 евро (43,50 грн) в Украине и 0,95 евро (49 грн) в Германии. Килограмм бананов — 1,17 (почти 61 гривна) и примерно 1,40 евро (73 гривен).

В комментариях пользователи отметили, что сравнивать цены на отдельные продукты недостаточно, ведь уровень зарплат в двух странах существенно отличается. Также они обратили внимание на стоимость масла, сыра, колбасы, кофе, сезонных фруктов и овощей, которые, по их мнению, могут дать совсем другую картину.

Цены на некоторые продукты в Украине уже почти сравнялись с немецким – реакция сети. Фото: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обойдется целый день есть в ресторанах.