Ціни зблизилися, а зарплати ні: німець порівняв вартість продуктів в Україні та Європі

Найдорожчими у Німеччині виявилися яйця

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Громадянин Німеччини, який зараз перебуває в Україні, порівняв ціни на продукти у двох країнах та показав, скільки коштує ситний сніданок на двох.

Для порівняння автор допису в Threads під ніком dr.jabbarli.official взяв ціни у "Форі" в Україні та "Lidl" у Німеччині. За його підрахунками, продукти для сніданку на двох в Україні коштують близько 26 євро, тоді як у Німеччині — приблизно 40 євро.

Найпомітніша різниця — у вартості яєць і картоплі. Десять яєць в Україні коштують близько 1,15 євро (близько 60 гривень), а в Німеччині — 2,49 євро (129 гривень). Кілограм картоплі обійдеться приблизно у 0,29 євро (15 гривень) проти близько 1 євро (51,81 гривні) відповідно.

Водночас ціни на деякі продукти вже майже однакові. Літр молока коштує 0,84 євро (43,50 гривень) в Україні та 0,95 євро (49 гривень) в Німеччині. Кілограм бананів — 1,17 (майже 61 гривні) та приблизно 1,40 євро (73 гривень).

У коментарях користувачі зазначили, що порівнювати лише ціни на окремі продукти недостатньо, адже рівень зарплат у двох країнах суттєво відрізняється. Також вони звернули увагу на вартість масла, сиру, ковбаси, кави, сезонних фруктів та овочів, яка, на їхню думку, може дати зовсім іншу картину.

Ціни на деякі продукти в Україні вже майже зрівнялися з німецьким - реакція мережі. Фото: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у скільки обійдеться цілий день їсти в ресторанах.