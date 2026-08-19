Пакет почти за 10 гривен: украинка не поверила глазам, когда увидела цену в популярном магазине
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Украинцы считают это обдираловкой
Украинку удивила стоимость обычных пакетов в супермаркетах "АТБ". Теперь за одноразовый пакет приходится отдавать 8 гривен.
Девушка под ником t.dembovska поделилась в Threads неожиданным открытием после похода в "АТБ". Женщина рассказала, что уже давно не покупает одноразовые пакеты, поскольку ходит за покупками со своим шопером. Однако в этот раз она обратила внимание на их стоимость.
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"Знаете, что меня шокировало в АТБ? Что пакет стоит не 2-3 грн, а 8! " — написала пользователь.
Ее сообщение быстро подхватили в комментариях. Некоторые отметили, что за похожие деньги можно найти более крепкие пакеты в других магазинах. Одна из комментаторов рассказала, что в "Авроре" большой пакет обошелся ей в 7 гривен, в то время как пакеты из супермаркетов, по ее словам, часто стоят дороже и могут быстро порваться.
Другие пользователи признались, что тоже пытаются отказываться от одноразовых пакетов и переходят на многоразовые сумки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как покупатели могут экономить на пакетах в супермаркетах.