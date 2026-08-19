Пакет майже за 10 гривень: українка не повірила очам, коли побачила ціну в популярному магазині

Українці вважають це обдіраловкою

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Українку здивувала вартість звичайних пакетів у супермаркетах "АТБ". Тепер за одноразовий пакет доводиться віддавати 8 гривень.

Дівчина під ніком t.dembovska поділилася у Threads несподіваним відкриттям після походу до "АТБ". Жінка розповіла, що вже давно не купує одноразові пакети, оскільки ходить за покупками зі своїм шопером. Однак цього разу вона звернула увагу на їхню вартість.

"Знаєте, що мене шокувало в АТБ? Що пакет коштує не 2–3 грн, а 8!" — написала користувачка.

Її допис швидко підхопили в коментарях. Дехто зазначив, що за схожі гроші можна знайти міцніші пакети в інших магазинах. Одна з коментаторок розповіла, що в "Аврорі" великий пакет обійшовся їй у 7 гривень, тоді як супермаркетні пакети, за її словами, часто коштують дорожче та можуть швидко порватися.

Інші користувачі зізналися, що також намагаються відмовлятися від одноразових пакетів і переходять на багаторазові сумки.

Українка побачила ціну пакета в "АТБ" і не змогла промовчати - реакція Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як покупці можуть заощаджувати на пакетах у супермаркетах.