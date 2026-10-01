От майдановца к воину: Карпюка просят посмертно наградить званием Героя Украины

Николай Андронович посвятил жизнь борьбе за Украину

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Общественная организация "Платформа освобождения политзаключенных" обратилась к Президенту с официальной просьбой предоставить государственнео отличие — звание Героя Украины (посмертно) — соучредителю УНА-УНСО, бывшему кремлевскому политзаключенному и военнослужащему Вооруженных Сил Украины Николаю Карпюку.

Николай Карпюк прошел долгий путь борьбы за независимость и демократическое развитие государства: он являлся активным участником акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2014 году его незаконно задержали российские спецслужбы, а в 2016 году российский суд приговорил его к 22,5 года заключения. Правозащитный центр "Мемориал" официально признал Николая Карпюка политзаключенным.

В сентябре 2019 года после обмена Карпюк вернулся домой, с началом полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды ВСУ. 19 сентября 2026 года он погиб в бою с российскими оккупантами.

"Николай Карпюк дважды заплатил чрезвычайно высокую цену за свою преданность Украине – сначала годами незаконного заключения и пыток в российской тюрьме, а после освобождения – собственной жизнью на фронте", – говорится в тексте петиции. Авторы просят отметить его за многолетнюю борьбу за независимость государства, пережитые российские репрессии и гибель во время защиты Родины.

Напомним, что по случаю 35-летия независимости Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сразу 17 украинским защитникам и общественным деятелям.