Пенсионеры могут попасть в ловушку: как реагировать на "сюрприз" от налоговой

В сети призвали помочь пожилым родственникам периодически проверять возможные задолженности

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Пенсионер из Киевской области столкнулся с необычной ситуацией. Ему начислили земельный налог, хотя по законодательству Украины данная категория граждан (за возрастом) освобождается от платежей.

Об этом в threads рассказала пользователь alisaalysa. Она призвала молодежь помочь своим родителям и родным проверить, нет ли у них подобных "задолженностей". К слову в налоговой ей объяснили начисление "ошибкой".

Налоговая в Киевской области начисляет налоги пенсионерам, объясняя это ошибкой. Но! Не у всех есть возможность вовремя (60 дней) уплатить этот ошибочно начисленный налог, чтобы не заблокировали счета и затем выяснять причину возникновения задолженности. Поэтому уважаемые тредчане, помогите своим родителям пенсионерам и льготникам проверить нет ли у них налоговой задолженности. Спасибо за внимание! alisaalysa

Сообщение Алисы завирусилось в сети и собрало немало откликов. Пользователи отметили, что сталкивались с подобными ошибками. Кроме того, в сети добавили, что исполнительная служба не стала бы блокировать счета до накопления определенного долга.

"Они насчитывают непонятно что и из не существующих баз. Актуальных данных у них нет. Предоставила копию с выдержки, все равно выставили непонятно что".

"Маме моей так насчитали 20 тыс. долга. Узнали случайно, но счета не были заблокированы. Подали письмо в налоговую и копии документов. Через месяц ППР упразднили, но я постоянно звонила в налоговую и контролировала это. Отцу тоже насчитали хоть и копейки. Долг был отменен на следующий день после подачи заявления".

"Классную тему подняли, вы абсолютно правы, но хочу добавить что после отмены неправомерной ППРки вам должны начислить компенсацию! Пишите сразу и этот пункт!"

"Счета блокируют только от суммы 3064 грн долга. До этой суммы исполнительная служба даже мизинцем не пошевелит".

Что говорит закон

Согласно с пунктом 281.1 Налогового кодекса Украины пенсионеры по возрасту в Украине могут на законных основаниях не платить земельный налог, однако эта льгота действует лишь в пределах лимитов площади для конкретного целевого назначения земли.

Необлагаемые налогом лимиты площади:

Личное сельское хозяйство: до 2 гектаров.

до 2 гектаров. Строительство и обслуживание жилого дома:

в селах — до 0,25 га;

в поселках — до 0,15 га;

в городах — до 0,10 га.

Садоводство: до 0,12 га.

до 0,12 га. Дачное строительство: до 0,10 га.

до 0,10 га. Строительство гаража: до 0,01 га.

Если размер участка вписывается в указанные нормы, налог платить не нужно. В случаях, когда площадь превышает установленный лимит, льгота распространяется только на разрешенную часть, а за оставшиеся квадратные метры налог начисляется на общих основаниях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые украинские пенсионеры имеют право бесплатно получать жилищно-коммунальные услуги. 100-процентная скидка касается не только коммунальных услуг, но и приобретения твердого топлива и сжиженного газа.