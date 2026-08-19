Пенсіонери можуть потрапити у пастку: як реагувати на "сюрприз" від податкової

У мережі закликали допомогти літнім родичам періодично перевіряти можливі заборгованості

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Пенсіонер із Київської області зіткнувся з незвичайною ситуацією. Йому нарахували земельний податок, хоча згідно із законодавством України дана категорія громадян (за віком) звільняється від платежів.

Про це в threads розповіла користувач alisaalysa. Вона закликала молодь допомогти своїм батькам та рідним перевірити, чи немає у них подібних "заборгованостей". До речі, у податковій їй пояснили нарахування "помилкою".

Податкова у Київській області нараховує податки пенсіонерам, пояснюючи це помилкою. Але! Не всі мають можливість вчасно (60 днів) сплатити цей помилково нарахований податок, щоб не заблокували рахунки і потім з’ясовувати причину виникнення заборгованості. Тому шановні тредчани, допоможіть своїм батькам пенсіонерам та пільговикам перевірити, чи не мають податкової заборгованості. Дякую за увагу! alisaalysa

Повідомлення Аліси завірусилося в мережі та зібрало чимало відгуків. Користувачі зазначили, що стикалися з подібними помилками. Крім того, у мережі додали, що виконавча служба не стала б блокувати рахунки до накопичення певного боргу.

"Вони нараховують незрозуміло що і з баз, що не існують. Актуальних даних у них немає. Надала копію з витягу, все одно виставили незрозуміло що".

"Мамі моїй так нарахували 20 тис. боргу. Дізналися випадково, але рахунки не були заблоковані. Подали листа до податкової та копії документів. Через місяць ППР скасували, але я постійно дзвонила в податкову і контролювала це. Батьку теж нарахували хоч і копійки. Борг було скасовано наступного дня після подачі заяви".

"Класну тему підняли, ви маєте рацію, але хочу додати, що після скасування неправомірної ППРки вам повинні нарахувати компенсацію! Пишіть відразу і цей пункт!"

"Рахунки блокують лише від суми 3064 грн боргу. До цієї суми виконавча служба навіть мізинцем не ворухне".

Що говорить закон

Відповідно до пункту 281.1 Податкового кодексу України пенсіонери за віком в Україні можуть на законних підставах не сплачувати земельний податок, проте ця пільга діє лише в межах лімітів площі для конкретного цільового призначення землі.

Неоподатковувані ліміти площі:

Особисте сільське господарство: до 2 га.

до 2 га. Будівництво та обслуговування житлового будинку:

у селах — до 0,25 га;

у селищах – до 0,15 га;

у містах – до 0,10 га.

Садівництво: до 0,12 га.

до 0,12 га. Дачне будівництво: 0,10 га.

0,10 га. Будівництво гаража: 0,01 га.

Якщо розмір ділянки вписується у зазначені норми, платити не потрібно. У випадках, коли площа перевищує встановлений ліміт, пільга поширюється тільки на дозволену частину, а за квадратні метри, що залишилися, податок нараховується на загальних підставах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі українські пенсіонери мають право безкоштовно отримувати житлово-комунальні послуги. 100-відсоткова знижка стосується не лише комунальних послуг, а й придбання твердого палива та зрідженого газу.