Этот картофель испортится через неделю: какую ошибку часто делают при покупке овощей

Как выбрать картофель для длительного хранения

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Картофель часто покупают с запасом, рассчитывая, что он спокойно пролежит несколько недель или даже месяцев. Но на практике часть клубней быстро портится — зеленеет, покрывается плесенью или начинает прорастать. Иногда причина кроется не только в условиях хранения, но и в самом выборе продукта. Внешне аккуратный и чистый картофель может оказаться менее пригодным для длительного хранения, чем кажется на первый взгляд.

Рассказываем, на какие нюансы стоит обращать внимание при покупке картофеля, чтобы не выбрасывать его через неделю.

На прилавках часто можно увидеть мытый картофель, который выглядит аккуратно. Его не нужно очищать от земли, можно сразу мыть и готовить. Но такие клубни портятся заметно быстрее обычного картофеля в земляной "шубе". Покупка такого картофеля впрок часто заканчивается тем, что часть урожая приходится выбрасывать.

Дело в том, что во время мойки и сортировки поверхность клубней слегка истирается, а сама кожура контактирует с водой. Если после этого картофель не просушить как следует или хранить не в герметичной упаковке, плесень и гниль развиваются гораздо быстрее, чем у немытых клубней, пишет Pysznosci.

Земля на кожуре работает как естественный барьер. Она частично защищает картофель от прямого света. Именно поэтому немытые клубни лучше переносят длительное хранение, а мытые стоит использовать в течение нескольких дней после покупки.

Фото: Canva

К тому же кожура мытого картофеля быстрее реагирует на свет. Под его воздействием картофель зеленеет из-за хлорофилла, который сам по себе безвреден, но его появление часто сигнализирует о повышенном уровне гликоалкалоидов, включая соланин — вещество, которое обычная варка или жарка не разрушает.

Специалисты советуют выбрасывать клубни, которые стали ярко-зелеными, активно проросли или приобрели горький вкус. Небольшое зеленое пятнышко еще можно срезать с запасом мякоти вокруг, но если изменение цвета захватило значительную часть клубня, то рисковать не стоит.

Как хранить картофель правильно

Держите клубни в прохладном, сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. Не храните картофель на кухонном столе и не в прозрачном пакете.

Используйте для хранения бумажный пакет, плетеную корзину или деревянный ящик вместо плотного полиэтилена.

Не мойте картофель повторно перед хранением. Если упаковка запотела, откройте ее и дайте клубням обсохнуть.

Регулярно проверяйте запасы, так как одна подгнившая картофелина способна быстро испортить соседние.

Не держите картофель, предназначенный для запекания или жарки, долго при очень низких температурах. Часть крахмала превращается в сахар, что меняет вкус и цвет готового блюда.

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