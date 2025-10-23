"Хватит издеваться над людьми": украинцы спорят в сети из-за перевода часов

Пользователи сети объяснили, почему они "за" или "против" продолжения перевода часов

Украина традиционно будет переходить на зимнее время 26 октября, поскольку закон об отмене перевода часов не был подписан президентом. Однако далеко не все украинцы одобряют перевод времени и просят Владимира Зеленского принять меры.

Что нужно знать:

Переход на зимнее время будет в последнее воскресенье октября — 26 числа в 4:00 утра, часы нужно будет перевести на час назад

Согласно опросу "Рейтинг" в 2024 году, 55% украинцев поддерживают отмену перевода часов

В 2024 году Верховная Рада проголосовала за закон, который предусматривает отмену переводов часов с 2025 года, но Зеленский не подписал его

В социальных сетях украинцы объяснили, почему они хотят, чтобы перевод часов на зимнее и летнее время отменили

"Телеграф" собрал комментарии пользователей соцсети Threads, где украинцы обсуждали перевод времени в этом году. Стоит отметить, что их мнения разделились — некоторые против перехода на зимнее время, некоторые "за", а некоторым и вовсе все равно.

Мнения украинцев

Стоит подчеркнуть, что в октябре 2024 года Верховная Рада все же проголосовала закон, который предусматривает отмену переводов часов с 2025 года, установив постоянное время UTC+2 (восточноевропейское время). Однако президент Владимир Зеленский не подписал этот закон, и отмена не вступила в силу. Так что в воскресенье, 26 октября, украинцы снова будут переводить часы на час назад.

В преддверии дня, когда нужно будет снова переводить стрелки часов, украинцы начали обсуждение этой темы в сети. Некоторые поддерживают отмену перехода на зимнее время.

Комментарий из соцсети

Комментарий из соцсети

В то же время другие пользователи отмечают, что в восточной части страны летом в 8 часов вечера уже будет темно, если оставить зимнее время и не переходить весной на летнее. Но если же оставить только летнее время, в таком случае, например, во Львове будет светлеть только в 9 часов утра.

Комментарий из соцсети

Комментарий из соцсети

Другие же говорят, что они не против перевода часов.

Комментарий из соцсети

Комментарий из соцсети

Соцопрос

Еще в прошлом году, результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг с 27 сентября по 1 октября, показали, что 55% опрошенных выступают за отмену перевода часов на зимнее и летнее время.

Опрос украинцев о переводе часов на летнее и зимнее время. График: "Рейтинг"

На западе Украины прекращение перевода часов поддерживают больше респондентов — 61%. А меньше всего эту идею поддерживают на Востоке Украины — 51%.

Какие плюсы и минусы в переводе часов. Инфографика: "Телеграф"

