До конца лета Украину ждут температурные качели: где будет рекордная жара и засуха

По словам метеоролога, градусники покажут до +37 совсем скоро

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До конца августа погода в Украине еще успеет резко измениться несколько раз: после короткого похолодания страну снова накроет жара до +36…+37 °С. При этом сильнее всего высокие температуры и дефицит осадков затронут отдельные регионы страны, где также возрастет риск засухи и пожаров.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

"После короткого периода прохладной погоды, в ближайшее время температура вновь начнет повышаться. В Украину начнёт поступать жаркий и сухой воздух с территории Балканского полуострова и Малой Азии (Турции)", – сказал специалист.

Поэтому в ближайшие три дня (21 – 23 августа) во всех регионах нашей страны, кроме крайнего запада, температура воздуха днем будет достигать +32…+37 °С, а в ночное время термометры покажут от +17 до +22 °С.

"С 24 августа на территорию Украины под влиянием западных ветров придет более прохладная и свежая воздушная масса из районов Балтии и Скандинавского полуострова", – уточнил метеоролог.

Поэтому температура снизится на 6 – 11 °С и будет колебаться около климатической нормы. В указанные дни днем воздух прогреется до +22…+28 °С, и только на крайнем юге немного жарче, около +30 °С. Такой комфортный температурный фон ориентировочно продлится до 27 августа включительно.

Игорь Кибальчич. Фото: Открытые источники

Последняя волна жары в августе

"Затем прогнозируется новая волна жары, начиная с западных и южных областей, которая так же будет связана с поступлением субтропического воздуха из южных регионов Европы", – рассказал Кибальчич.

По его словам, последние дни уходящего лета станут жаркими на большей части территории Украины. Дневная температура в период с 28 по 31 августа достигнет показателей +30…+36 °С, а ночная – окажется в диапазоне +15…+20 °С.

"Дождей до конца месяца будет довольно мало из-за антициклона. Тем не менее временами все же ожидаются локальные кратковременные осадки, по большей части только в западных регионах страны", – сообщил метеоролог.

На Левобережье, а также в южных областях и Крыму прогнозируют засуху и рост уровня пожарной опасности. Дефицит осадков также может привести к падению уровня воды в некоторых крупных реках и водоемах.

На карте представлено поле средней аномалии температуры воздуха в Европе с 19 по 26 августа включительно. Красным и малиновым цветом обозначены регионы с существенным превышением температуры относительно климатической нормы.

Погода в Украине в августе 2026

Напомним, осень в Европе может выдаться более дождливой, чем обычно. Однако эта погодная аномалия, вероятнее всего, обойдет Украину стороной.