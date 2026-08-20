До кінця літа на Україну чекають температурні гойдалки: де буде рекордна спека та посуха

За словами метеоролога, градусники покажуть до +37 дуже скоро

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До кінця серпня погода в Україні ще встигне різко змінитись кілька разів: після короткого похолодання країну знову накриє спека до +36…+37°С. При цьому найсильніше високі температури та дефіцит опадів торкнуться окремих регіонів країни, де також зросте ризик посухи та пожеж.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

"Після короткого періоду прохолодної погоди, найближчим часом температура знову почне підвищуватися. В Україну почне надходити спекотне та сухе повітря з території Балканського півострова та Малої Азії (Туреччини)", – сказав фахівець.

Тому в найближчі три дні (21 – 23 серпня) у всіх регіонах нашої країни, крім крайнього заходу, температура повітря вдень сягатиме +32…+37°С, а вночі термометри покажуть від +17 до +22°С.

"З 24 серпня на територію України під впливом західних вітрів прийде прохолодніша та свіжіша повітряна маса з районів Балтії та Скандинавського півострова", – уточнив метеоролог.

Тому температура знизиться на 6 – 11°С і коливатиметься біля кліматичної норми. У зазначені дні вдень повітря прогріється до +22…+28°С, і лише на крайньому півдні трохи спекотніше, близько +30 °С. Таке комфортне температурне тло орієнтовно триватиме до 27 серпня включно.

Ігор Кібальчич. Фото: Відкриті джерела

Остання хвиля спеки у серпні

"Потім прогнозується нова хвиля спеки, починаючи із західних та південних областей, яка також буде пов’язана з надходженням субтропічного повітря з південних регіонів Європи", — розповів Кібальчич.

За його словами, останні дні літа стануть спекотними на більшій частині території України. Денна температура в період з 28 по 31 серпня досягне показників +30…+36°С, а нічна – опиниться в діапазоні +15…+20°С.

"Дощів до кінця місяця буде досить мало через антициклон. Проте часом все ж таки очікуються локальні короткочасні опади, здебільшого тільки в західних регіонах країни", — повідомив метеоролог.

На Лівобережжі, а також у південних областях та Криму прогнозують посуху та зростання рівня пожежної небезпеки. Дефіцит опадів може призвести до падіння рівня води в деяких великих річках і водоймах.

На карті представлено поле середньої аномалії температури повітря в Європі з 19 до 26 серпня включно. Червоним та малиновим кольором позначені регіони із суттєвим перевищенням температури щодо кліматичної норми.

Погода в Україні у серпні 2026

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