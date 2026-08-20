Без "Резерв+" защиты не будет? В ЕС объяснили, будут ли проверять женщин

Практическая оценка частных случаев относится к компетенции государств-членов

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В Евросоюзе в силу вступили новые правила оформления временной защиты для украинцев. Получить статус теперь можно только при отсутствии проблем с военно-учетными документами. И это условие касается обоих полов.

Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщил представитель Европейской Комиссии Маркус Ламмерт, передает корреспондентка "Телеграфа". Речь о решении Совета ЕС о продлении действия Директивы о временной защите, которое вступило в силу в начале этого месяца — 5 августа 2026 года.

Ламмерт объясняет, что теперь практическая оценка частных случаев относится к компетенции государств-членов. То есть, именно органы власти соответствующего государства-члена должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами.

"Так что решение Совета ЕС не различает мужчин и женщин в этом вопросе. Как вы помните, речь идет о возможности призыва на военную службу, поэтому никакого различия между мужчинами и женщинами здесь нет", — отметил представитель ЕК.

Он также добавил, что Еврокомиссия уже направила странам ЕС первичные документы и рекомендации по применению этих правил, а сейчас готовит более подробные разъяснения.

Напомним, как пишет "Радио Свобода", ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что обращалось в Евросоюз с просьбой как можно быстрее унормировать практики применения новых правил временной защиты, поскольку получало жалобы от украинцев.

В частности, МИД известно о случаях, когда в отдельных государствах-членах ЕС у украинских женщин во время оформления временной защиты спрашивали сведения из "Резерв+".

В МИД добавили, что известные им случаи, в основном, касаются тех ситуаций, в которых заявители не смогли подтвердить законность выезда из Украины – например, показать в загранпаспорте штамп Государственной пограничной службы о пересечении границы на выезд из Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в ЕС будут проверять законность и условия выезда украинцев.