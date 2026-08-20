Без "Резерв+" захисту не буде? В ЄС пояснили, чи перевірятимуть жінок

Практична оцінка окремих випадків належить до компетенції держав-членів

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У Євросоюзі набули чинності нові правила оформлення тимчасового захисту для українців. Отримати статус тепер можна лише за відсутності проблем із військово-обліковими документами. І ця умова стосується обох статей.

Про це під час брифінгу у Брюсселі повідомив представник Європейської Комісії Маркус Ламмерт, передає кореспондентка "Телеграфа". Йдеться про рішення Ради ЄС щодо продовження дії Директиви про тимчасовий захист, яке набуло чинності на початку цього місяця – 5 серпня 2026 року.

Ламмерт пояснює, що тепер практична оцінка окремих випадків належить до компетенції держав-членів. Тобто саме органи влади відповідної держави-члена повинні застосовувати нові правила та проводити фактичні перевірки, передбачені цими правилами.

"Так що рішення Ради ЄС не розрізняє чоловіків і жінок у цьому питанні. Як ви пам’ятаєте, йдеться про можливість призову на військову службу, тому жодної різниці між чоловіками та жінками тут немає", — зазначив представник ЄК.

Він також додав, що Єврокомісія вже направила країнам ЄС первинні документи та рекомендації щодо застосування цих правил, а зараз готує докладніші роз’яснення.

Нагадаємо, як пише "Радіо Свобода", раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що зверталося до Євросоюзу з проханням якнайшвидше унормувати практики застосування нових правил тимчасового захисту, оскільки отримувало скарги від українців.

Зокрема, МЗС відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС в українських жінок під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості із "Резерв+".

У МЗС додали, що відомі їм випадки, в основному, стосуються тих ситуацій, в яких заявники не змогли підтвердити законність виїзду з України – наприклад, показати в закордонному паспорті штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд з України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у ЄС перевірятимуть законність та умови виїзду українців.