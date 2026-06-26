Временная защита не для всех: как в ЕС будут проверять законность и условия выезда украинцев

Смотреть будут не только на штамп в паспорте

Ключевым критерием, по которому в ЕС будут определять, может ли человек получить временную защиту, является проверка того, на каких основаниях и на какой срок он выехал из Украины. Если будет установлено, что разрешение на выезд было ограниченным, а украинец подался на защиту, это может стать основанием для отказа.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на слова представителя Европейской комиссии. Он отметил, что при рассмотрении заявлений на временную защиту в Европе от украинских граждан главным фактором будет именно проверка законности выезда.

И также он дал важное объяснение — хотя предложение преимущественно касается мужчин, оно гендерно нейтральное и касается исключительно воинских обязанностей, определенных украинским законодательством. Потому в данном вопросе речь не может идти о дискриминации.

Что касается вопроса о том, может ли увеличиться количество заявлений на получение убежища после введения этих ограничений для украинских мужчин призывного возраста, собеседник отметил, что пока это сложно предсказать.

"Увидим, как ситуация будет развиваться после того, как Рада примет новое решение. В то же время, важно отметить, что само по себе уклонение от военной службы не является основанием для получения международной защиты. Это четко установлено и детально проанализировано, в частности, Агентством ЕС по убежищу и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев", — объяснил представитель ЕК.

Также наш корреспондент поинтересовался, как будет осуществляться проверка, есть ли у человека военные обязательства перед Украиной и нужно ли заявителям подавать какие-либо справки или документы. Собеседник сказал, что обычно во время процедуры рассмотрения заявления на временную защиту, когда человек прибывает в ЕС, государства-члены требуют документального подтверждения того, что лицо, если оно принадлежит к соответствующей категории, имело законное право уехать из Украины.

"То есть оно должно будет предоставить документ, подтверждающий освобождение от воинского долга или другое законное основание для выезда за пределы Украины", — говорит он.

Критерии получения временной защиты в ЕС. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Кроме того, если человек выехал из Украины официально — например, по разрешению на командировку или на ограниченный срок — это ещё не значит, что он может просто остаться в Европе сколько угодно. Потому не будут смотреть только на штамп в паспорте.

"Мы не планируем полагаться только на штамп в паспорте, ведь он не всегда подтверждает право на продолжительное пребывание за границей. В подобных случаях будут применяться другие механизмы проверки. Мы уже обсуждаем этот вопрос с украинскими властями, чтобы обеспечить максимально объективный и справедливый процесс", — разъяснил представитель ЕК "Телеграфу".

Если же человек получил разрешение уехать, к примеру, на неделю, по случаю служебной командировки, но по прибытии в ЕС обращается за временной защитой, то самим фактом такого обращения он фактически нарушает условия законного выезда из Украины.

Временная защита в ЕС - что это. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

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