Выезд за границу будет платным: сколько украинцам нужно заплатить, чтобы попасть в Европу

Есть категория людей, которых это не касается

Правила въезда в страны Европейского Союза претерпевают существенные изменения. В конце 2026 года вступает в силу система ETIAS, которая вводит обязательную электронную авторизацию и платный сбор для въезда по безвизовому режиму.

Что такое система ETIAS и когда будет введена

ETIAS – это Европейская система информации и авторизации путешествий. Это предварительное электронное разрешение на въезд. Эта система вводится для усиления безопасности на границах ЕС.

Запуск программы намечен на конец 2026 года. Точную дату начала работы объявят за несколько месяцев до старта.

Стоимость и условия платного въезда

С момента запуска системы каждый украинец перед поездкой должен будет получить онлайн-авторизацию.

Что изменится для украинцев, собравшихся за границу

За одного человека нужно будет оплатить около 20 евро. Оплата производится банковской картой при подаче заявки онлайн. Без оплаты анкета не рассматривается. Важно помнить, что деньги не возвращаются, даже если во въезде отказано или вы совершили ошибку в анкете.

Кто освобожден от оплаты

Полностью бесплатное разрешение останется только для трех категорий:

Несовершеннолетние (лица до 18 лет).

Пенсионеры (лица старше 70 лет).

Члены семей граждан ЕС.

Как работает разрешение: термины и география

Один раз оформленный ETIAS будет действовать до 3 лет или до момента окончания действия вашего загранпаспорта (наступающего ранее). Он дает право находиться в странах ЕС до 90 дней в течение каждые 180 дней.

Разрешение будет действовать в 30 странах: все государства Шенгенской зоны, а также Румыния, Болгария и Кипр.

Процедура подачи заявки

Всё происходит онлайн через официальный портал или мобильное приложение ETIAS. Вам понадобятся:

Настоящий биометрический паспорт.

Персональные данные (место работы, образование).

Информация о запланированном маршруте.

Обычно ответ приходит через несколько минут, но если система назначит дополнительную проверку, ожидание может затянуться на срок от 14 до 30 дней. Поэтому оформлять разрешение советуют заранее.

