Солнечная электростанция для дома: спасение от блэкаутов или деньги на ветер

Солнечные панели на крышах украинских домов давно перестали быть экзотикой. Одни владельцы частных домов вкладывают 15 тысяч долларов собственных денег в системы и забывают о блэкаутах, другие получают до 95% компенсации из бюджета через программы для ОСМД. Но одинаково ли выгодны эти инвестиции для всех?

Кому действительно выгодно устанавливать солнечные электростанции в Украине, почему частники инвестируют собственные деньги без субсидий, а эксперты предупреждают о коррупционной составляющей в государственных программах для многоквартирных домов, узнавали журналисты "Телеграфа".

Как потратить 15 тысяч долларов на СЭС и "отбивать" сотню в месяц

Солнечные панели на крышах частных домов

Солнечные электростанции (СЭС) становятся все более популярными в Украине, особенно среди владельцев частных домов. Причина проста: постоянные отключения электричества заставили граждан искать альтернативные источники энергии. Кто покупает генераторы, кто инвестирует в полноценные системы с панелями и аккумуляторами.

Журналист Ярослав Жаренов в комментарии "Телеграфу" рассказал, что установка СЭС для него — это вопрос не столько заработка, сколько комфорта в собственном доме и разгрузки общей электросети. Поэтому он даже не сразу оформлял сертификаты "зеленого тарифа", необходимые для продажи излишков электроэнергии государству, а спустя несколько месяцев. А когда тариф начал действовать, был смысл резко нарастить производство электроэнергии в общий государственный "котел".

Его станция состоит из 22 солнечных панелей по 435 Вт (общая мощность 9,5 кВт), инвертора Deye на 12 кВт и четырех аккумуляторов Pylontech по 5 кВт каждый (суммарно 20 кВт). Общая стоимость системы – около 15 тыс. долларов.

"Реальную мощность на пике видел до 9 кВт, но это потому, что у меня два склона — на юг и на запад, поэтому солнце не может одновременно выдавать максимум и там, и там", — объясняет Ярослав.

В летние месяцы его станция генерирует до 1,5 МВт электроэнергии в месяц, из которых 0,8-1 МВт отдает в сеть. За счет "зеленого тарифа" летом получает дополнительно 4-4,5 тысяч гривен ежемесячно (то есть чуть больше сотни долларов), при этом все потребности дома полностью покрываются.

Инфографика генерации электроэнергии частной СЭС

"Солнечные панели и системы альтернативного питания — это не о заработке и не о возврате средств, а о комфорте. Пока я не заметил отключений света, минимум — зарядка аккумуляторов опускалась до 75%. Я запускаю все, кроме электрического котла — стиралку, сушку, посудомойку, насос, бойлер, телевизор духовку, индукционную плиту", — говорит журналист.

Он приводит пример: за август сгенерировано 1,34 МВт, в сеть отдал 1,21 МВт, при этом купил всего 0,145 МВт.

Дачник вложил 4600 долларов и живет автономно, но зимой запускает генератор

Солнечные панели на даче

Другой пример – предприниматель и инженер-системотехник Сергей Загородний. У него на даче система значительно проще: поле солнечных панелей мощностью 5 кВт, инвертор Axioma на 8 кВт (по 4 кВт на канал) и аккумулятор на 6 кВт. Общая стоимость под ключ – 4600 долларов.

"В хороший солнечный день производилось и 3,5 кВт. Станции хватает абсолютно на все. По времени автономности — где-то до 4 часов. С многочасовыми отключениями уже несколько раз приходилось запускать генератор для подзарядки аккумулятора. Потребление домом электроэнергии это никак не ограничивает, но уже планирую поставить еще один" .

Его система замкнута, то есть он не отдает электроэнергию в общегосударственную сеть. Если программа компенсации электроэнергии от ОСМД действительно заработает, нужно просто заменить инвертор, говорит Загородний.

"Я никак не ограничиваю потребление дома в автономном режиме. Единственное ограничение — когда работает кондиционер, надо следить за состоянием заряда батареи. В активном режиме он очень быстро ее разряжает. Летом это не проблема, потому что солнце справится [с заряжанием аккумуляторов], а зимой у меня обогрев камином, и кондиционером для камина, и кондиционером для кондиционирования. нет дома", — объясняет предприниматель.

1,3 млн для ОСМД: почему не всем так везет

Солнечные панели на многоэтажках в Киеве

Ситуация с многоквартирными домами принципиально иная. Любовь Башинская, председаталь ОСМД "Наш счастливый дом 9-Б" в Киеве, рассказывает об участии в программе "Грин Дом". По ней им компенсировали 1 млн 326 тыс. гривен. Еще 300 тыс. грн компенсировала КГГА.

"Мы через общее собрание приняли решение, что должны собрать по 100 гривен за квадратный метр [жилой площади квартиры] и приобрести солнечную электростанцию, подать заявку в "Грин Дом". Это процедура, которую нужно было правильно обработать. Мы все это сделали, потом нам еще город компенсировал средства. За 2 млн 200 тысяч мы купили и сделали проект, а 1 млн 326 тысяч — общая сумма возвращенных средств на дом. Так что мы не за очень большие деньги это приобрели", — говорит Любовь.

Но процесс оказался сложным. Надо было качественно и своевременно выполнить определенные действия, провести общее собрание. Эта процедура заняла минимум два месяца, особенно учитывая низкую активность многих жильцов многоквартирного дома.

СЭС за государственные средства — энергонезависимость или коррупция?

Олег Попенко, эксперт по ЖКХ. Фото — regionews.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, имеет принципиально иное мнение по поводу установления СЭС в многоквартирных домах за государственные средства.

"Вопрос стоит один — кто платит. Если люди готовы самостоятельно платить за это, как в некоторых новых ЖК, где застройщик установил солнечные панели и аккумуляторы, которые обеспечивают подачу электроэнергии на весь дом — это нормально. Также. Просто в стоимости каждого квадратного метра заложена стоимость солнечных панелей, аккумуляторов и так далее" , — объясняет эксперт.

Другое дело, когда бюджет компенсирует 70-90% расходов через Фонд энергоэффективности или программу Киева 70/30.

Эксперт абсолютно поддерживает желание создания энергоэффективных домов, где застройщик построил дом, установил солнечные панели и аккумуляторы, и при этом сделал это по проекту, то есть люди оплатили все сами.

Риски взрывов, отключений, пожаров минимизированы и продуманы, когда в доме есть пожарная безопасность, сигнализация, Олег Попенко.

Но когда бюджет компенсирует 70-90% стоимости солнечных панелей и аккумуляторов — эксперт категорически против.

"Здесь очень серьезная коррупционная составляющая. Это нецелевое использование бюджетных средств на чей-то бизнес. Затем они придумывают разного рода схемы, куда эту электроэнергию и кому продавать. Во-вторых, есть коррупционная составляющая при выборе подрядчиков. ОСМД же определяет подрядчика самостоятельно. Кто это будет контролировать? А качество в домах, которым 30-40-50 лет", — отмечает эксперт.

Он приводит пример города Светловодска в Кировоградской области, где один глава ОСМД руководит четырьмя домами одновременно. На все эти четыре дома он получил компенсацию в размере 90-95% из бюджета на утепление и установку солнечных панелей.

"Это нормальный "бизнес"? 95% компенсировали из бюджета на энергоэффективные проекты. А насколько эффективно используют бюджетные средства — никто вопросом не задается. Это абсолютно неэффективное использование бюджетных средств. Просто у нас нет ни одного отчета, что эти средства использовали эффективно", — подчеркивает Олег Попенко.

Еще одна проблема – техническая. Без аккумуляторов солнечные панели вообще не нужны. Но даже с аккумуляторами зимой солнечные панели практически не работают. Аккумуляторы нужно будет заряжать ночью, когда есть электроэнергия или в периоды между отключениями.

Кто на самом деле платит за панели на крыше новостройки

Отдельная история — новые жилищные комплексы, где застройщики устанавливают СЭС за свой счет. Например, одна из новых ЖК по Житомирской трассе под Киевом обещает жителям тариф Free Watt — электроэнергия будет стоить 2,30 грн за кВтч независимо от времени суток. Это вдвое дешевле стандартного тарифа для населения.

Кроме того, жителям не нужно платить за электроэнергию в местах общего пользования – подъездах, лифтах, коридорах, паркинге. Комплекс будет работать автономно – стабильно будут функционировать лифты, системы безопасности, освещения.

Но есть нюанс. Глава одного из ОСМД объясняет: застройщик делает все за свой счет, но затем включает стоимость СЭС в цену квартиры. Электроэнергия для мест общего пользования бесплатна только формально – жильцы уже заплатили за это при покупке жилья. Для квартир действует льготная цена 2,30 грн/кВт, но с лимитами: для однокомнатных квартир – 240 кВт, для двухкомнатных – 300 кВт, для трехкомнатных – 350 кВт.

Это подтверждает слова Олега Попенко: главное в вопросе установления СЭС – кто платит. Если застройщик включает это в стоимость квартиры – это честно и прозрачно. Если государство компенсирует 70-90% из бюджета — возникают вопросы эффективности и коррупционных рисков.

Зеленый тариф позволяет зарабатывать на собственной электроэнергии – но окупаемость приходит не скоро

Тарифные ставки на электроэнергию

"Зеленый тариф"— это программа, по которой государство покупает у частных владельцев излишки электроэнергии, производимой из возобновляемых источников. Это позволяет не просто обеспечивать свои потребности, но и зарабатывать на продаже электричества в общую сеть.

Цены по "зеленому тарифу" выше обычных тарифов для населения. Однако настоящая выгода заключается не в быстрой окупаемости, а в комфорте и энергонезависимости.

Система за 15 тыс. долларов окупится через полтора десятка лет, но позволяет жить без отключений света уже сейчас. Для частного сектора это логичная инвестиция в собственный комфорт. Для многоквартирных домов вопрос эффективности использования бюджетных средств остается открытым.

