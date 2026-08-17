Когда солнечная панель становится почти бесполезной: как ее не стоит устанавливать в квартире (фото)

Какие ошибки допускают украинцы при установке солнечных панелей

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Украинцы установили солнечные панели у окна в квартире, чтобы получать электроэнергию от солнца. Однако на 100% эффективно специальные устройства работать не будут.

Украинец под ником pst.drew показал в Threads фото солнечных панелей, установленных в квартире за стеклом, и спросил, эффективно ли они будут работать в таком месте.

Солнечные панели в квартире. Фото: Threads

Один из пользователей объяснил, какие факторы могут оказать существенное влияние на результат. По его словам, двухкамерный стеклопакет может забрать 20–30% генерации, еще 5–7% может теряться из-за грязного стекла. Высокая температура на балконе и отсутствие циркуляции воздуха, по его оценке, способны снизить выработку еще на 10–15%.

Самая большая проблема – даже небольшая тень от рамы или откоса. Пользователь утверждает, что в таком случае генерация может упасть до 70%.

В результате панель номиналом 200 Вт при таких условиях, по его оценке, всего несколько часов будет работать на уровне 60–70% от номинала, а остальное время может выдавать только около 60–80 Вт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, выгодно ли устанавливать солнечные панели на доме и за сколько они могут окупиться.