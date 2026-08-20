Днепр сменил дату основания: попал ли он в ТОП-5 самых старых городов Украины

Новую дату связывают с поселением Старая Самарь и подтверждают более 6 тысячами археологических артефактов

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Депутаты Днепровского городского совета официально определили 1526 как год основания города, вместо 1776 года. По мнению ученых, эта дата отражает историческую достоверность информации о городе.

Такое решение было принято депутатами во время 84-й сессии городского совета. Вопрос вынесли на голосование после работы специальной группы, исследовавшей исторические, археологические и письменные источники.

Специалисты предложили считать историю Днепра с начала XVI века, а не с 1776 года. Эта дата долгое время была официальной и связывалась с основанием Екатеринослава как административного центра Российской империи. Теперь годом основания города является 1526 год. Именно эта дата свидетельствует о существовании поселения Старая Самарь на территории современного Днепра. Обоснованное историками и учеными исследование возвращает осознание казачьих корней города и разрушает российские мифы и искусственные имперские конструкты. При этом такое восстановление исторической справедливости не требует никаких средств от громады.

"Это изменение назрело. Мы уже 35 лет живем в украинском историческом времени и пространстве. И в соответствие с этими реалиями нужно привести и исчисление нашего мегаполиса — Днепра. В украинском историописании эта проблема обсуждается уже четверть века. Она рассматривалась на областных и всеукраинских конференциях, круглых столах", — отметил во время сессии доктор исторических наук, профессор Сергей Свитленко.

По его словам, в пользу того, что основание Днепра следует считать именно с 1526 года, свидетельствуют более шести тысяч артефактов. Они были найдены на тысячах квадратных метров во время археологических раскопок.

"Все это указывает на продолжительность урбанистического процесса. Мы утверждаем украинские казацкие истоки Днепра, опровергаем имперские и советские мифологемы о запустении, якобы существовавшем на этих территориях в доимперский период. Мы утверждаем украинскую историческую память, сознание и идентичность", — добавил Свитленко.

Профессор Сергей Свитленко. Фото Днепровский горсовет

Вошел ли Днепр в топ-5 самых старых городов Украины?

На территории современной Украины есть города и поселения, упоминания о них встречаются за многие столетия до формирования Киевской Руси как государства. Некоторые из них возникли как античные колонии, другие как ранние славянские культурные центры. Отметим, что, несмотря на солидный возраст, город Днепр все же не вошел в 5 старейших городов нашего государства.

Самыми старыми считаются древнегреческие колонии на юге Украины. Среди них:

Белгород-Днестровский (Одесская область). Основан в VI ст. до нашей эры древнегреческими колонистами под названием Тира.

Основан в VI ст. до нашей эры древнегреческими колонистами под названием Тира. Килия (Одесская область). Основана древнегреческими мореплавателями более 2600 лет назад.

Основана древнегреческими мореплавателями более 2600 лет назад. Керчь или Пантикапей (Автономная Республика Крым). Поселение основано греками-милетянами в 610-590 годах до нашей эры. Является одним из древнейших античных городов Северного Причерноморья.

Поселение основано греками-милетянами в 610-590 годах до нашей эры. Является одним из древнейших античных городов Северного Причерноморья. Киев (Киевская область). Столица Украины, а раньше Киевской Руси, по официальной исторической версии была основана в V-VI веках.

Столица Украины, а раньше Киевской Руси, по официальной исторической версии была основана в V-VI веках. Ужгород (Закарпатская область). Основан около 872 года. Город имеет более 1150 лет официальной истории.

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