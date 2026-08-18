Ее веками считали предвестником беды: на пляже под Днепром заметили редкую птицу (фото)

Для Днепропетровщины этот вид не является аборигенным

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В городе Самар Днепропетровской области на реке Самара заметили редкого черного лебедя. Эта птица считается символом непредсказуемого события, которое имеет огромные последствия и может изменить будущее.

Как пишут в сети, черный лебедь появился на пляже в районе Вороновки. Он не боится людей, спокойно находится у берега и подходит достаточно близко к отдыхающим.

Черный лебедь в Самаре не боится людей. Фото: Telegram

Черные лебеди не местный вид, они распространены в Австралии. Предполагают, что птица могла убежать из частного хозяйства.

Почему в древности боялись черных лебедей

До открытия Австралии в XVII веке европейцы считали, что черных лебедей не существует: птица была метафорой чего-то невозможного. Позже этот редкий для Европы вид был связан с несколькими предрассудками.

В частности считалось, что увидевшего черного лебедя в полете якобы ждут неприятные известия, тяжелые болезни или внезапные беды. Появление одинокого черного лебедя среди белых считалось знаком будущих испытаний или разлада в окружении.

Это можно сравнить с предрассудками относительно черной кошки. На самом деле это лишь ложные устоявшиеся стереотипы, ни черные лебеди, ни черные кошки не несут ничего плохого.

Современная теория "черных лебедей"

Сейчас выражение "черный лебедь" используется как метафора непредсказуемого события большой значимости и влияния, которое задним числом кажется очевидным и предсказуемым.

Понятие популяризировал философ Нассим Николас Талеб в своей книге "Черный лебедь: Непредсказуемость высокого веса" о необычных и непредсказуемых событиях, оказывающих глубокое влияние. Их трудно предсказать на основе прошлого опыта, поскольку подобные события превышают рамки обычных ожиданий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аист на пепелище выжженного войной поля растрогал украинцев. Печальные кадры были сняты примерно в 100 километрах от Днепра.