Дніпро змінив дату заснування: чи потрапив він до ТОП-5 найстаріших міст України

Нову дату пов’язують із поселенням Стара Самарь та підтверджують понад 6 тисяч археологічних артефактів

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Депутати Дніпровської міської ради офіційно визначили 1526 рік як рік заснування міста, замість 1776 року. На думку вчених, саме ця дата відображає історичну достовірність інформації про місто.

Таке рішення ухвалили депутати під час 84-ї сесії міської ради. Питання винесли на голосування після роботи спеціальної групи, яка досліджувала історичні, археологічні та письмові джерела.

Фахівці запропонували рахувати історію Дніпра від початку XVI століття, а не від 1776 року. Саме ця дата тривалий час була офіційною та пов’язувалася із заснуванням Катеринослава як адміністративного центру Російської імперії. Тепер роком заснування міста є 1526-й. Саме ця дата засвідчує існування поселення Стара Самарь на території сучасного Дніпра. Обґрунтоване істориками та науковцями дослідження повертає усвідомлення козацького коріння міста і руйнує російські міфи та штучні імперські конструкти. При цьому таке відновлення історичної справедливості не потребує жодних коштів від громади.

"Ця зміна назріла. Ми вже 35 років живемо в українському історичному часі та просторі. І у відповідність до цих реалій треба привести і літочислення нашого мегаполіса — Дніпра. В українському історіописанні ця проблема обговорюється вже чверть століття. Вона розглядалася на обласних та всеукраїнських конференціях, круглих столах", — зазначив під час сесії доктор історичних наук, професор Сергій Світленко.

За його словами, на користь того, що заснування Дніпра варто рахувати саме від 1526 року, свідчать понад шість тисяч артефактів Вони були знайдені на тисячах квадратних метрів під час археологічних розкопок.

"Усе це вказує на тяглість урбаністичного процесу. Ми утверджуємо українські козацькі витоки Дніпра, спростовуємо імперські та радянські міфологеми про запустіння, що нібито існувало на цих теренах у доімперський період. Ми утверджуємо українську історичну пам’ять, свідомість та ідентичність", — додав Світленко.

Професор Сергій Світленко. Фото Дніпровська міськрада

Чи увійшов Дніпро у топ-5 найстаріших міст України?

На території сучасної України є міста й поселення, згадки про них зустрічаються за багато століть до формування Київської Русі як держави. Деякі з них виникли як античні колонії, а інші як ранні слов’янські культурні центри. Зауважимо, що, попри поважний вік, місто Дніпро все ж не увійшло до 5 найстарших міст нашої держави.

Найстарішими вважаються давньогрецькі колонії на півдні України. Серед них:

Білгород-Дністровський (Одеська область). Заснований у VI ст. до н.е. давньогрецькими колоністами під назвою Тіра.

Заснований у VI ст. до н.е. давньогрецькими колоністами під назвою Тіра. Кілія (Одеська область). Заснована давньогрецькими мореплавцями понад 2600 років тому.

Заснована давньогрецькими мореплавцями понад 2600 років тому. Керч або Пантікапей (Автономна Республіка Крим). Поселення засноване греками-мілетянами у 610–590 роках до нашої ери. Є одним з найдавніших античних міст Північного Причорномор'я).

Поселення засноване греками-мілетянами у 610–590 роках до нашої ери. Є одним з найдавніших античних міст Північного Причорномор'я). Київ (Київська область). Столиця України, а раніше Київської Русі, за офіційною історичною версією була заснована у V–VI століттях.

Столиця України, а раніше Київської Русі, за офіційною історичною версією була заснована у V–VI століттях. Ужгород (Закарпатська область). Заснований близько 872 року.Він має понад 1150 років офіційної історії.

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