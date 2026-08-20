Подоконник снова станет идеально белым: средство от желтизны уже есть в вашей ванной

Желтизна и следы от горшков исчезнут за минуты

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На подоконниках оседает пыль, пыльца с цветов, остаются следы от горшков. Из-за этого со временем белый пластик превращается в тускло-желтую поверхность, которую практически невозможно очистить покупными средствами. Между тем избавиться от въевшихся пятен можно с помощью средства, которое точно найдется в ванной комнате у каждого.

Об этом лайфхаке рассказали словацкие эксперты по домоводству на портале Dobrenoviny. Они предлагают мыть подоконники смесью хозяйственного мыла и зубной пасты.

Хозяйственное мыло традиционно считается одним из самых сильных натуральных обезжиривателей. Оно расщепляет и растительные, и минеральные загрязнения, поэтому десятилетиями использовалось для удаления самых сложных пятен.

Зубная паста же содержит мягкие абразивные частицы, предназначенные для мягкой полировки эмали. Точно так же аккуратно, без царапин, средством можно полировать пластик, снимая въевшуюся желтизну.

Чтобы приготовить средство, кусок хозяйственного мыла натирают на терке, пересыпают в миску и разводят небольшим количеством воды до состояния густой кашицы. Затем в эту смесь добавляют немного зубной пасты и перемешивают до однородности.

Фото сгенерировано ИИ

Получившуюся массу наносят прямо на загрязненный подоконник, оставляют на несколько минут и растирают губкой. Пятна начинают сходить почти сразу.

Тем же составом можно пройтись и по самому стеклу. Благодаря обезжиривающему эффекту мыла на стеклах после протирки сухой тканью не остается разводов, а легкий полирующий эффект зубной пасты добавляет блеска.

Напоминм, ранее "Телеграф" рассказывал, как легко очистить пространство за холодильником.