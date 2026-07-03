Пластиковые подоконники уходят в прошлое: какое недорогое решение выглядит втрое дороже и не желтеет
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Следует присмотреться к этим вариантам
Пластиковые подоконники постепенно теряют популярность – им на смену приходит более современное и красивое решение, которое выглядит более дорого, но стоит доступно.
Такой тренд быстро набирает популярность, потому что сочетает простой уход, практичность и хороший внешний вид. Подробнее об этом написал "Телеграф".
Речь идет о подоконниках из композитных материалов, искусственного камня или обработанного дерева, которые выглядят более премиально, чем стандартный пластик. Такие варианты не только придают интерьеру ощущение "дорогого ремонта", но и обладают лучшей стойкостью к солнцу и времени.
В отличие от пластиковых моделей, которые с течением времени могут желтеть или терять цвет, новые материалы сохраняют свой вид годами. Они устойчивы к царапинам, влаге и перепадам температур, что делает их практичными для любых комнат – от кухни до спальни.
Отдельно отмечается и эстетика: такие подоконники легко сочетаются с разными стилями интерьера – от минимализма до классики. Они могут имитировать мрамор, дерево или иметь однотонное матовое покрытие, которое выглядит сдержанно и современно.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что обои постепенно выходят из моды — этот материал способен кардинально изменить облик стен.