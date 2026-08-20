Підвіконня знову стане ідеально білим: засіб від жовтизни вже є у вашій ванній

Жовтизна та сліди від горщиків зникнуть за хвилини

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На підвіконнях осідає пил, пилок із квітів, залишаються сліди від горщиків. Через це з часом білий пластик перетворюється на тьмяно-жовту поверхню, яку практично неможливо очистити купованими засобами. Тим часом позбутися в'їдених плям можна за допомогою засобу, який точно знайдеться у ванній кімнаті кожного.

Про цей лайфхак розповіли словацькі експерти з домоводства на порталі Dobrenoviny. Вони пропонують мити підвіконня сумішшю господарського мила та зубної пасти.

Господарське мило традиційно вважається одним із найсильніших натуральних знежирювачів. Воно розщеплює і рослинні, і мінеральні забруднення, тому десятиліттями використовувалося для видалення найскладніших плям.

Зубна паста ж містить м'які абразивні частинки, призначені для дбайливого полірування емалі. Так само акуратно, без подряпин, засобом можна полірувати пластик, знімаючи в'їдену жовтизну.

Щоб приготувати засіб, шматок господарського мила натирають на тертці, пересипають у миску й розводять невеликою кількістю води до стану густої кашки. Потім до цієї суміші додають трохи зубної пасти й перемішують до однорідності.

Фото згенероване ШІ

Отриману масу наносять прямо на забруднене підвіконня, залишають на кілька хвилин і розтирають губкою. Плями починають сходити майже одразу.

Тим самим складом можна пройтися і по самому склу. Завдяки знежирювальному ефекту мила на склі після протирання сухою тканиною не залишається розводів, а легкий полірувальний ефект зубної пасти додає блиску.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як легко очистити простір за холодильником.