Лучше чем IKEA: украинка удивила креативом с коробками от "Новой почты"

Для создания уюта и уникального интерьера нужны не столько большие деньги, сколько творческий подход

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В эпоху тренда на осознанное потребление, переработку и разумную экономию все большую популярность набирает апсайклинг. Это творческое превращения ненужных вещей, материалов или отходов в новые полезные либо эстетические изделия.

Украинка Елена Шерстюк продемонстрировала яркий пример того, как обычная упаковочная тара может превратиться в красивый и функциональный стеллаж для вещей. В качестве материалов она выбрала картонные коробки из-под посылок "Новой почты".

"2011: жаль, что в Украине нет ИКЕА, так хочется мебель, как у блогеров в тренде

2026: ИКЕА? Пффф! Вот коробки "Новая почта" — вот это тренд, и вещи в них перевезем, и шкаф из них сделаем", — отметила Елена, прикрепив снимки своего "творчества".

Коробки из-под посылок/Фото: threads.com/@sherstiuk.olena

Готовый стиллаж для одежды/Фото: threads.com/@sherstiuk.olena

Примечательно, что "Новая почта" прокомментировал пост Елены.

"Когда руки растут откуда надо, даже коробки становятся мебелью", — написала "Новая почта".

Как работает это тренд?

Экологичность: Проект поддерживает философию "zero waste" (ноль отходов), давая вторую жизнь материалам, которые иначе отправились бы на свалку.

Проект поддерживает философию "zero waste" (ноль отходов), давая вторую жизнь материалам, которые иначе отправились бы на свалку. Доступность: Себестоимость подобного изделия минимальна — по сути, используются подручные материалы и бесплатные (или уже имеющиеся дома) коробки.

Себестоимость подобного изделия минимальна — по сути, используются подручные материалы и бесплатные (или уже имеющиеся дома) коробки. Индивидуальность: Самодельная мебель хороша тем, что размеры, количество полок и форму можно идеально подогнать под параметры конкретной комнаты или ниши.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бутылки из-под шампуня могут пригодиться в быту. За их привычной формой скрывается готовый ресурс для дома и сада.