Укр

Лучше чем IKEA: украинка удивила креативом с коробками от "Новой почты"

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Стеллажи в магазине
Стеллажи в магазине. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для создания уюта и уникального интерьера нужны не столько большие деньги, сколько творческий подход

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В эпоху тренда на осознанное потребление, переработку и разумную экономию все большую популярность набирает апсайклинг. Это творческое превращения ненужных вещей, материалов или отходов в новые полезные либо эстетические изделия.

Украинка Елена Шерстюк продемонстрировала яркий пример того, как обычная упаковочная тара может превратиться в красивый и функциональный стеллаж для вещей. В качестве материалов она выбрала картонные коробки из-под посылок "Новой почты".

"2011: жаль, что в Украине нет ИКЕА, так хочется мебель, как у блогеров в тренде

2026: ИКЕА? Пффф! Вот коробки "Новая почта" — вот это тренд, и вещи в них перевезем, и шкаф из них сделаем", — отметила Елена, прикрепив снимки своего "творчества".

Коробки из-под посылок
Коробки из-под посылок/Фото: threads.com/@sherstiuk.olena
Готовый стиллаж для одежды
Готовый стиллаж для одежды/Фото: threads.com/@sherstiuk.olena

Примечательно, что "Новая почта" прокомментировал пост Елены.

"Когда руки растут откуда надо, даже коробки становятся мебелью", — написала "Новая почта".

Как работает это тренд?

  • Экологичность: Проект поддерживает философию "zero waste" (ноль отходов), давая вторую жизнь материалам, которые иначе отправились бы на свалку.
  • Доступность: Себестоимость подобного изделия минимальна — по сути, используются подручные материалы и бесплатные (или уже имеющиеся дома) коробки.
  • Индивидуальность: Самодельная мебель хороша тем, что размеры, количество полок и форму можно идеально подогнать под параметры конкретной комнаты или ниши.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бутылки из-под шампуня могут пригодиться в быту. За их привычной формой скрывается готовый ресурс для дома и сада.

Теги:
#Дом #Полки