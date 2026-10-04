Лучше чем IKEA: украинка удивила креативом с коробками от "Новой почты"
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Для создания уюта и уникального интерьера нужны не столько большие деньги, сколько творческий подход
В эпоху тренда на осознанное потребление, переработку и разумную экономию все большую популярность набирает апсайклинг. Это творческое превращения ненужных вещей, материалов или отходов в новые полезные либо эстетические изделия.
Украинка Елена Шерстюк продемонстрировала яркий пример того, как обычная упаковочная тара может превратиться в красивый и функциональный стеллаж для вещей. В качестве материалов она выбрала картонные коробки из-под посылок "Новой почты".
"2011: жаль, что в Украине нет ИКЕА, так хочется мебель, как у блогеров в тренде
2026: ИКЕА? Пффф! Вот коробки "Новая почта" — вот это тренд, и вещи в них перевезем, и шкаф из них сделаем", — отметила Елена, прикрепив снимки своего "творчества".
Примечательно, что "Новая почта" прокомментировал пост Елены.
"Когда руки растут откуда надо, даже коробки становятся мебелью", — написала "Новая почта".
Как работает это тренд?
- Экологичность: Проект поддерживает философию "zero waste" (ноль отходов), давая вторую жизнь материалам, которые иначе отправились бы на свалку.
- Доступность: Себестоимость подобного изделия минимальна — по сути, используются подручные материалы и бесплатные (или уже имеющиеся дома) коробки.
- Индивидуальность: Самодельная мебель хороша тем, что размеры, количество полок и форму можно идеально подогнать под параметры конкретной комнаты или ниши.
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