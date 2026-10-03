Известный поэт обратился к Порошенко из-за Гончаренко: "Верните книги, которые я подарил"

Заявления нардепа вызвали возмущение среди защитников Украины

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Украинский поэт Артем Полежака написал открытое письмо лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко из-за заявлений нардепа Алексея Гончаренко об уступках, на которые должна пойти Украина, чтобы прекратить войну с РФ.

Соответствующее обращение поэт обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook. Он выдвинул требование, чтобы глава "ЕС" вернул книги с его произведениями, подаренные ранее.

Что сказал Гончаренко?

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Украина может пойти на уступки, чтобы прекратить войну с Россией. В частности, по его мнению, это может быть вопрос нейтрального статуса, членства в НАТО и даже территориальной целостности Украины.

"Мы не можем договориться сразу об окончании войны. Давайте договариваться обо всем на свете. О прекращении ударов по портам, предприятиям, школам. Обо всем. Нам нужно начать договариваться. Мы не можем победить Россию. Россия не может победить нас. Давайте говорить", — написал Гончаренко.

Алексей Гончаренко

Что сочинил Полежака?

Поэт, который сейчас служит в ВСУ, рассказал, что поддерживал Порошенко и его политическую силу на прошлых выборах. Однако сейчас, после услышанных высказываний Гончаренко, он хотел бы услышать объяснение от главы партии, членом которой является нардеп.

"Официальное обращение Полежаки Артема Яковлевича, гения человечества, к Порошенко Петру Алексеевичу, руководителю партии "Европейская солидарность". Уважаемый Петр Алексеевич, обращаюсь к вам не как военнослужащий ВСУ, а как человек, поэт и гражданин. Я голосовал за вас на президентских выборах. Я голосовал за вашу партию на парламентских выборах. Поэтому имею полное право спросить с вас", — написал Полежака.

Артем Полежака

Он отметил, что догадывается, зачем в партии Порошенко находятся такие личности, как Гончаренко. Однако, по его мнению, люди, разрешающие себе подобные высказывания, играют только в минус любой украинской политсиле.

"Я прекрасно понимаю, почему вы держите Алексея Гончаренко в своей фракции. Потому что он – магнит, который собирает вокруг себя ватно-коллаборантско-капитулянтско-уклонистско-пророссийский электорат, который в перспективе может дать хороший процент на выборах. И если вы его выгоните, то он будет делать это без вас. И вы расстроитесь. Но и если вы его оставите – все равно ничего не получите. Даже имея в составе своей партии такое количество прекрасных людей, которых я очень уважаю. Ибо если в бочку меда добавить ложку г*вна – мы получим бочку г*вна. За которую никто не проголосует. А тот электорат, за который вы сражаетесь, не выйдет за вас на Майдан. И вы опять-таки расстроитесь. То есть вы в проигрыше хоть так, хоть так. Но в первом случае вы сохраните достоинство, свое и своих коллег. Не думаю, чтобы вы этого не понимали. Все вы прекрасно понимаете" – написал Полежака.

Петр Порошенко и Алексей Гончаренко

Он напомнил, что в 2018 году подарил Порошенко два сборника своих стихов. Но, из-за позорного поведения членов его партии, поэт требует от пятого президента Украины их вернуть.

"Помните, в 2018 году на Книжном Арсенале вы подошли к стенду издательства "Люта Справа" и я подарил вам два своих поэтических сборника: "Стихи о жизни" и "Навесные песни". Хорошие книги. Интересные. Не могли бы вы мне их вернуть? Поскольку вы их все равно не читали. Если бы читали, то что-то бы поняли, и никогда бы не допустили в своих рядах такого явления, как Алеша Гончаренко. А если бы допустили, знали бы, что с этим делать. Если вы эти книги где-то потеряли – ничего страшного, можете вернуть деньгами. Правда, за это время они немного подорожали, поэтому для вас – символические 30 ̶с̶еребрянник̶ов̶ тысяч гривен. Я куплю на них некоторые штучки, которые сделают мою службу более приятной. Карта в первом комменте", — подчеркнул Полежака.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, словно по команде, три украинских политика выступили за "мир" с Россией.