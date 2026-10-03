Без кипячения и закруток: как засолить помидоры в ведре холодным способом

Помидоры получатся как бочковые

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Когда помидоры уже не помещаются в банки, а стерилизовать и закатывать нет сил, на помощь приходит старый способ холодной засолки в ведре. Особенно хорошо для этого рецепта подходят поздние помидоры с толстой кожурой сорта сливка.

Как делится кулинарный блогер ira.polozok в своем Instagram, приготовить такие аппетитные помидоры можно прямо в пищевом пластиковом ведерке безкипячения маринада и добавления сахара.

В ведре засолка идет по принципу бочковых помидоров. Соль защищает продукт от порчи, а горчица, как принято считать, не дает развиваться плесени на поверхности. Листья хрена, смородины и вишни добавляют аромат и придают помидорам упругость, а чеснок и перец делают вкус насыщенным.

Как засолить помидоры в ведре холодным способом

Для приготовления одной 5-литровой емкости вам понадобятся:

помидоры

2 литра чистой холодной воды

4 столовые ложки соли

1 столовая ложка сухой горчицы

зонтики укропа, листья хрена, смородины и вишни, черный перец горошком, свежий чеснок.

Скриншот Instagram/ira.polozok

На дно чистого ведерка выложите часть листьев, чеснок и перец. Плотно, но аккуратно заполните ведро вымытыми томатами, перекладывая их оставшейся зеленью. В холодной воде растворите соль и сухую горчицу, после чего залейте полученным рассолом помидоры до самого верха. Закройте ведро плотной крышкой и отправьте в погреб или прохладное место.

Через месяц томаты полностью просолятся и будут готовы к подаче на стол.