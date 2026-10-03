Пробок станет меньше: есть два варианта, как уменьшить количество машин на мостах в Киеве

Нардепы предлагают воспользоваться положительным мировым опытом в преодолении пробок

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Российские атаки на мосты уже повлекли за собой транспортный коллапс в Киеве. И для того, чтобы минимизировать последствия от вражеских атак и уменьшить количество пробок на дорогах города, есть несколько вариантов действий.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказали члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры. Народные избранники отмечают, чтобы преодолеть эти проблемы необходима совместная и оперативная работа государственной и местной власти.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Паромы, велосипеды и нечетные часы для водителей – как власть предлагает спасать Киев, если мосты разрушат

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко считает, что в Киеве можно изменить правила движения на мостах. В частности, внедрить реверсное движение.

"Реверсное движение на мостах — это не новая идея, но это обеспечит безопасность движения и уменьшит количество пробок, которую мы видим сейчас. Можно менять количество полос движения. Понятно, что общественный транспорт и экстренные службы должны двигаться постоянно, независимо от реверса", – сказал Крейденко.

Также нардеп, среди прочего, предлагает позаимствовать кое-что из мировых практик для владельцев автомобилей. А именно – ввести четные и нечетные часы для водителей.

"Такие идеи работают в разных странах мира для уменьшения пробок. Например, водители, у кого номерной знак автомобиля заканчивается на четное число, то, соответственно, они едут в четные часы, и наоборот, если нечетное. Например, номер заканчивается на "2" и движение тогда с 8 до 9 часов, а если на "3", то с 9 до 10 часов, то с 9 до 10 часов. И в соответствии со своим номером люди смогут выбирать, по какому графику им двигаться", — объяснил Крейденко.

Владимир Крейденко

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук придерживается несколько других взглядов на решение проблемы. Она считает, что целесообразно будет увеличить количество общественного транспорта и ввести регулирование движения по столичным переправам.

"Если мы говорим о Киеве, то столице необходимо добавить больше автобусов, чтобы увеличить количество общественного транспорта и начать регулировать движение на мостах. Понимать, какие приоритеты какому виду транспорта мы предоставляем: экстренному, общественному", – сказала Савчук.

Оксана Савчук

Стоит отметить, что сейчас это только идеи, которые далеки от реализации. И хоть враг неустанно атакует мосты, уничтожить их не так уж легко, а потому фокус логистики будет держаться именно на стационарных переправах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему транспортная система Киева не выдерживает ударов россиян по мостам.