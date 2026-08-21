Как не спускать деньги на продукты: 3 привычки, которые помогают экономить

Украинка поделилась своими правилами экономии на продуктах

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Украинка нашла способ держать свои расходы под контролем и не отказываться от домашней еды. Она рассказала о нескольких простых привычках, помогающих ей не тратить лишнего.

Украинка под ником realnotes.ua поделилась в Threads собственными правилами, которые помогают ей меньше тратить на продукты. На питание она тратит до 3500 гривен в месяц.

На продукты женщина тратит до 3500 гривен. Фото: Threads

В первую очередь, она советует вести учет доходов и расходов. В течение месяца украинка записывает все покупки, а подсчитывает расходы и определяет бюджет на следующие 30 дней.

Второй способ – не бегать в магазин каждый день. Основные продукты она покупает заранее, а затем только пополняет запасы того, что закончилось. Женщина отмечает, что для нее удобнее делать основные закупки раз в неделю.

Еще одно важное правило – не выбрасывать пищу. Она рекомендует следить за сроками годности и планировать меню так, чтобы использовать продукты до того, как они испортятся.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить сытный обед из двух блюд для всей семьи, потратив всего 100 гривен.