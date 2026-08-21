Як не спускати гроші на продукти: 3 звички, які допомагають економити

Українка поділилася своїми правилами економії на продуктах

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Українка знайшла спосіб тримати свої витрати під контролем і не відмовлятися від домашньої їжі. Вона розповіла про кілька простих звичок, які допомагають їй не витрачати зайвого.

Українка під ніком realnotes.ua поділилася у Threads власними правилами, які допомагають їй менше витрачати на продукти. На харчування вона витрачає до 3500 гривень на місяць.

На продукти жінка витрачає до 3500 гривень. Фото: Threads

Насамперед вона радить вести облік доходів і витрат. Протягом місяця українка записує всі покупки, а наприкінці підраховує витрати та визначає бюджет на наступні 30 днів.

Другий спосіб — не бігати до магазину щодня. Основні продукти вона купує заздалегідь, а потім лише поповнює запаси того, що закінчилося. Жінка зазначає, що для неї зручніше робити основні закупівлі раз на тиждень.

Ще одне важливе правило — не викидати їжу. Вона радить стежити за термінами придатності та планувати меню так, щоб використати продукти до того, як вони зіпсуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати ситний обід із двох страв для всієї родини, витративши лише 100 гривень.