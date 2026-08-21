Цены почти одинаковые и до дома недалеко: какую страну посоветовали украинцы для выезда

Какую страну советуют для переезда маман с детьми

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Украинка задумалась о переезде за границу с детьми и обратилась за советом к тем, у кого уже есть такой опыт. В комментариях ей предложили один из вариантов.

Девушка под ником aksinkaa_a обратилась к пользователям Threads с вопросом о переезде за границу. Женщина призналась, что серьезно думает о выезде и хотела бы узнать мнение мам, которые уже живут за пределами Украины с детьми школьного возраста.

Она попросила посоветовать страну, где можно найти более или менее комфортные условия для жизни и адаптации детей.

В комментариях одна из украинок посоветовала обратить внимание на Румынию. По ее словам, цены там примерно одинаковые с украинскими, а местные жители нормально относятся к украинцам.

Еще одним плюсом она назвала то, что из Румынии удобно ездить в Украину. Также, по словам комментатора, многие местные знают английский, поэтому на первых этапах переезда можно обойтись без изучения румынского.

Впрочем, есть и важный нюанс: в Румынии нет выплат, на которые можно рассчитывать после переезда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какую европейскую страну украинка не советует выбирать для переезда.