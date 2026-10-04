Так проходит детство украинцев: видео дня Яна Доброносова из Киева

Украинцы вынуждены жить под звуки взрывов

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Россияне продолжают ежедневные террористические атаки на Киев. Даже в выходные дни жители города вынуждены убегать от громких взрывов при отражении очередного вражеского налета.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как проводят этот день дети в одном из районов города. Маленькие украинцы вынуждены убегать и прятаться от российских БПЛА.

На кадрах, снятых возле ТРЦ "РайON" на Троещине, видно как по улице идет довольно большое количество людей всех возрастов. В какой-то момент раздается звук громкого взрыва и люди начинают испуганно оглядываться и убегать.

Постоянно оглядываясь, по улице пробегают двое несовершеннолетних парней. За ними быстро идут молодые девушка и парень, которые думают, куда можно побыстрее спрятаться.

"Киев сегодня. Два подряд сбития вражеских дронов", — написал Ян Доброносов.

Атака на Северный мост 4 октября

Как сообщал "Телеграф", утром 4 октября российский дрон попал в Северный мост в Киеве. На момент атаки по мосту ехало большое количество автомобилей.

Момент ужасающего удара по мосту попал на видео. В результате взрыва пострадали два человека.

На одном из видео зафиксированы первые минуты после атаки. Люди вынуждены буквально прорываться через огонь и дым, чтобы выбраться.

Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова, как выглядит больница в центре Киева после удара россиян.