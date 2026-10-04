Укр

Казалось бы, это мусор: как пластиковые бутылки могут помогать хранить тепло

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Исследователи объяснили необычный метод
Исследователи объяснили необычный метод. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не выбрасывайте этот пластик зря

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Обычные пластиковые бутылки вряд ли могут быть полезны для обогрева дома. Однако исследователи нашли способ использовать их для накопления тепла и поддержания комфортной температуры в доме.

В основе этого способа лежит принцип тепловой массы. Некоторые материалы могут поглощать тепло, когда температура вокруг повышается, а затем медленно отдавать его во время охлаждения, как пояснили в "TN".

Вода для этого подходит особенно хорошо, поскольку может накапливать большое количество тепловой энергии. Именно поэтому исследователи предложили повторно использовать пластиковые бутылки в качестве простого элемента пассивного солнечного отопления.

Как работает такая "тепловая батарея"

Для эксперимента пластиковые бутылки заполнили водой и разместили на металлических конструкциях. В солнечные часы вода постепенно нагревалась и накапливала энергию.

После заката температура окружающей среды начинала падать, а нагретая вода медленно отдавала тепло. Таким образом, бутылки работали как своеобразный тепловой аккумулятор: днем они накапливали энергию, а ночью ее постепенно высвобождали.

Исследователи в течение суток сравнивали разные условия и оценивали, как бутылки с водой влияют на температуру в помещении. Эксперимент показал, что такой подход может помогать поддерживать тепло в холодные часы.

Можно ли отапливать так дом

Полностью заменить газовое, электрическое или другое отопление бутылки с водой не могут. Однако этот эксперимент показывает, что солнечное тепло можно скапливать с помощью доступных материалов и использовать его позже.

Необычная система позволяет использовать солнечное тепло повторно
Пластиковые бутылки могут накапливать солнечное тепло. Фото: Телеграф

Такой принцип можно использовать как дополнительный источник тепла в пассивных солнечных системах. А повторное использование пластиковых бутылок делает идею еще более интересной с точки зрения экономии и переработки отходов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему попытка сэкономить на утеплении может обернуться большими затратами зимой.

Теги:
#Совет #Тепло #Бутылки #утепление