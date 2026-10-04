Казалось бы, это мусор: как пластиковые бутылки могут помогать хранить тепло

Не выбрасывайте этот пластик зря

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Обычные пластиковые бутылки вряд ли могут быть полезны для обогрева дома. Однако исследователи нашли способ использовать их для накопления тепла и поддержания комфортной температуры в доме.

В основе этого способа лежит принцип тепловой массы. Некоторые материалы могут поглощать тепло, когда температура вокруг повышается, а затем медленно отдавать его во время охлаждения, как пояснили в "TN".

Вода для этого подходит особенно хорошо, поскольку может накапливать большое количество тепловой энергии. Именно поэтому исследователи предложили повторно использовать пластиковые бутылки в качестве простого элемента пассивного солнечного отопления.

Как работает такая "тепловая батарея"

Для эксперимента пластиковые бутылки заполнили водой и разместили на металлических конструкциях. В солнечные часы вода постепенно нагревалась и накапливала энергию.

После заката температура окружающей среды начинала падать, а нагретая вода медленно отдавала тепло. Таким образом, бутылки работали как своеобразный тепловой аккумулятор: днем они накапливали энергию, а ночью ее постепенно высвобождали.

Исследователи в течение суток сравнивали разные условия и оценивали, как бутылки с водой влияют на температуру в помещении. Эксперимент показал, что такой подход может помогать поддерживать тепло в холодные часы.

Можно ли отапливать так дом

Полностью заменить газовое, электрическое или другое отопление бутылки с водой не могут. Однако этот эксперимент показывает, что солнечное тепло можно скапливать с помощью доступных материалов и использовать его позже.

Пластиковые бутылки могут накапливать солнечное тепло. Фото: Телеграф

Такой принцип можно использовать как дополнительный источник тепла в пассивных солнечных системах. А повторное использование пластиковых бутылок делает идею еще более интересной с точки зрения экономии и переработки отходов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему попытка сэкономить на утеплении может обернуться большими затратами зимой.