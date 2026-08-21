Ціни майже однакові і до дому недалеко: яку країну порадили українці для виїзду

Яку країну радять для переїзду маман з дітьми

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Українка задумалася про переїзд за кордон із дітьми та запитала поради у тих, хто вже має такий досвід. У коментарях їй запропонували один із варіантів.

Дівчина під ніком aksinkaa_a звернулася до користувачів Threads із питанням про переїзд за кордон. Жінка зізналася, що серйозно думає про виїзд і хотіла б дізнатися думку мам, які вже живуть за межами України з дітьми шкільного віку.

Вона попросила порадити країну, де можна знайти більш-менш комфортні умови для життя та адаптації дітей.

У коментарях одна з українок порадила звернути увагу на Румунію. За її словами, ціни там приблизно однакові з українськими, а місцеві жителі нормально ставляться до українців.

Ще одним плюсом вона назвала те, що з Румунії зручно їздити в Україну. Також, за словами коментаторки, багато місцевих знають англійську, тому на перших етапах переїзду можна обійтися без вивчення румунської.

Втім, є й важливий нюанс: у Румунії немає виплат, на які можна було б розраховувати після переїзду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яку європейську країну українка не радить обирати для переїзду.