Ціни майже однакові і до дому недалеко: яку країну порадили українці для виїзду
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Яку країну радять для переїзду маман з дітьми
Українка задумалася про переїзд за кордон із дітьми та запитала поради у тих, хто вже має такий досвід. У коментарях їй запропонували один із варіантів.
Дівчина під ніком aksinkaa_a звернулася до користувачів Threads із питанням про переїзд за кордон. Жінка зізналася, що серйозно думає про виїзд і хотіла б дізнатися думку мам, які вже живуть за межами України з дітьми шкільного віку.
Посмотреть в Threads
Вона попросила порадити країну, де можна знайти більш-менш комфортні умови для життя та адаптації дітей.
У коментарях одна з українок порадила звернути увагу на Румунію. За її словами, ціни там приблизно однакові з українськими, а місцеві жителі нормально ставляться до українців.
Ще одним плюсом вона назвала те, що з Румунії зручно їздити в Україну. Також, за словами коментаторки, багато місцевих знають англійську, тому на перших етапах переїзду можна обійтися без вивчення румунської.
Втім, є й важливий нюанс: у Румунії немає виплат, на які можна було б розраховувати після переїзду.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яку європейську країну українка не радить обирати для переїзду.