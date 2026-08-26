Вітраж повертається в моду: як використати яскравий елемент у квартирі
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Тренд поєднує красу та практичність — і обійдеться без ремонту
Колись вітражі здебільшого прикрашали величні собори та великі громадські будівлі. Сьогодні цей декоративний прийом переживає справжнє переродження. Вітражна естетика активно використовується в сучасних інтер'єрах, перетворюючи стандартні приміщення на затишні та виразні простори.
Популярність вітражів зумовлена поєднанням естетики та практичності. Проходячи крізь різнокольорові фрагменти, сонячне світло заломлюється й наповнює кімнату райдужними відблисками, надаючи житлу індивідуальності. З практичного боку вітражні вставки делікатно розсіюють занадто яскраві промені та приховують те, що відбувається в кімнаті, від допитливих очей.
Дизайнери порталу Better Homes & Gardens поділилися як вписати вітраж в інтер’єр.
Вітражні елементи легко використати в домашньому просторі, і для цього не знадобиться багато грошей. Один із варіантів — використати вітражну плівку, яка може слугувати й тимчасовим рішенням.
- Оновлення кухонних фасадів. Обклейте скляні дверцята кухонних шафок вітражною плівкою. Це додасть гарнітуру вінтажного шарму та приховає вміст полиць.
- Виразне освітлення. Настільні лампи та підвіси з кольоровим склом і вітражними елементами створюють тепле розсіяне сяйво та задають розслаблену атмосферу.
- Настінний декор. Підвісьте вітражну панель у тонкій рамі на стіну замість звичної картини чи постерного колажу.
- Підвісні акценти на вікнах. Закріпіть невелику декоративну панель з вітражними елементами на вікні з сонячного боку, щоб наповнити кімнату яскравими відблисками.
- Зонування простору. Вітражні фрамуги над дверними прорізами або вставки в міжкімнатних перегородках допомагають красиво розділити зони у квартирі.
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