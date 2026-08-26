Вітраж повертається в моду: як використати яскравий елемент у квартирі

Тренд поєднує красу та практичність — і обійдеться без ремонту

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Колись вітражі здебільшого прикрашали величні собори та великі громадські будівлі. Сьогодні цей декоративний прийом переживає справжнє переродження. Вітражна естетика активно використовується в сучасних інтер'єрах, перетворюючи стандартні приміщення на затишні та виразні простори.

Популярність вітражів зумовлена поєднанням естетики та практичності. Проходячи крізь різнокольорові фрагменти, сонячне світло заломлюється й наповнює кімнату райдужними відблисками, надаючи житлу індивідуальності. З практичного боку вітражні вставки делікатно розсіюють занадто яскраві промені та приховують те, що відбувається в кімнаті, від допитливих очей.

Дизайнери порталу Better Homes & Gardens поділилися як вписати вітраж в інтер’єр.

Вітражні елементи легко використати в домашньому просторі, і для цього не знадобиться багато грошей. Один із варіантів — використати вітражну плівку, яка може слугувати й тимчасовим рішенням.

Оновлення кухонних фасадів. Обклейте скляні дверцята кухонних шафок вітражною плівкою. Це додасть гарнітуру вінтажного шарму та приховає вміст полиць.

Обклейте скляні дверцята кухонних шафок вітражною плівкою. Це додасть гарнітуру вінтажного шарму та приховає вміст полиць. Виразне освітлення. Настільні лампи та підвіси з кольоровим склом і вітражними елементами створюють тепле розсіяне сяйво та задають розслаблену атмосферу.

Настільні лампи та підвіси з кольоровим склом і вітражними елементами створюють тепле розсіяне сяйво та задають розслаблену атмосферу. Настінний декор. Підвісьте вітражну панель у тонкій рамі на стіну замість звичної картини чи постерного колажу.

Вітраж в інтер’єрі. Зображення згенероване ШІ

Підвісні акценти на вікнах. Закріпіть невелику декоративну панель з вітражними елементами на вікні з сонячного боку, щоб наповнити кімнату яскравими відблисками.

Закріпіть невелику декоративну панель з вітражними елементами на вікні з сонячного боку, щоб наповнити кімнату яскравими відблисками. Зонування простору. Вітражні фрамуги над дверними прорізами або вставки в міжкімнатних перегородках допомагають красиво розділити зони у квартирі.

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