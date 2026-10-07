Удобнее хэтчбека и с кучей "помощников": авто, которое может понравиться пенсионерам

Этот автомобиль легко покоряет комфортом, но имеет один серьезный нюанс

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С возрастом при выборе автомобиля все большее значение имеют не скорость или мощность, а удобство и чувство уверенности за рулем. Особенно ценными становятся высокая посадка, просторный салон, легкое управление и системы, помогающие при парковке и движении по городу.

Именно поэтому компактные кроссоверы могут быть хорошим вариантом для водителей старшего возраста. Они позволяют без лишних усилий садиться в автомобиль и выходить из него, а дополнительные функции безопасности делают ежедневные поездки более комфортными. Одним из таких является SEAT Arona, как написали в "motoryzacja.interia".

У него достаточно высокая посадка, благодаря чему садиться в салон и выходить из него удобнее, чем во многих обычных хэтчбеках.

Еще один плюс Arona – хорошая маневренность. Автомобиль легко управляется в городе, что особенно важно при парковке и поездках по узким улицам. Водительское сиденье имеет широкий диапазон регулировок, поэтому можно подобрать комфортное положение даже во время длительных поездок. Салон при этом достаточно просторный, а водители отмечают общий уровень комфорта.

Для пожилых людей важным преимуществом является и набор систем безопасности. В SEAT Arona предусмотрены автоматическое торможение с контролем пространства впереди, адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и система слежения за усталостью водителя. Камера заднего вида и датчики также могут значительно облегчить парковку.

SEAT Arona – практичный кроссовер для повседневной жизни

Есть и "минусы"

В то же время модель имеет несколько недостатков. Водители жалуются на неидеальную обзорность: форма боковых зеркал не всегда позволяет хорошо контролировать ситуацию рядом с автомобилем. Поэтому во время маневров особенно полезными становятся камера и парктроники. Также качество отделки салона не считают сильной стороной Arona.

Плюсы для пенсионеров: высокая и удобная посадка, просторный салон, комфортные сиденья с большим диапазоном регулировок, легкое управление в городе, системы безопасности и помощь при парковке.

Минусы: не лучшая обзорность через боковые зеркала, не слишком качественные материалы салона и отдельные нарекания на мультимедийную систему.

Цена на украинском рынке

На украинском рынке цены на SEAT Arona сильно зависят от года выпуска и состояния. Новые автомобили 2026 года стоят примерно от 1,14 млн до 1,37 млн грн, тогда как подержанные версии 2018–2020 годов можно найти примерно за 604–739 тыс. грн.

Как сообщал "Телеграф", водителям старшего возраста при выборе авто прежде всего необходимы высокая посадка и простое управление в городе – об этом говорится в обзоре выбора практичного кроссовера. Именно такие параметры делают ежедневные поездки и парковку ощутимо более удобными.