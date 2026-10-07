Пельмени, хачапури, пицца в "АТБ" резко упали в цене – что успеть купить на этой неделе

Замороженные блюда можно приобрести по более привлекательным предложениям

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В "АТБ" на этой неделе действуют заметные скидки на популярные замороженные продукты и пиццу. На отдельные позиции цены снизили до 40%, поэтому покупатели могут существенно сэкономить.

Самые выгодные предложения позволяют не переплачивать более 70 грн за один товар, как ранее писал "Телеграф". Акционные цены стоит проверить тем, кто планирует запастись продуктами для быстрых обедов или ужинов.

Подробнее в материале: "Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ" на этой неделе".

Существенно подешевели несколько популярных позиций. В частности, пельмени Valesto с телятиной и курицей (800 г) получили скидку 40%: их цена упала со 181,50 грн до 108,50 грн, что дает 73 грн экономии. На 40% меньше стоят и пельмени "Три Ведмеді" с курицей (700 г) – 96 грн вместо 159,90 грн (экономия 64 грн). Этот же производитель предлагает пельмени "Три Ведмеді Фірмові" со свининой и говядиной (850 г) по акционной стоимости 174 грн.

Со скидкой 40% можно приобрести хачапури "По-аджарськи" торговой марки "День у День" (300 г): вместо 140,90 грн оно обойдется в 84 грн, сэкономив покупателям 56,9 грн. Также подешевела пицца ALBERTO "Четыре сыра" (363 г) – скидка составляет 26%, поэтому старая цена 134,90 грн снизилась до 100 грн. Экономия в таком случае составляет 34,9 грн.

Акционные упаковки пельменей в магазине "АТБ"

Как сообщал Телеграф, в торговой сети также существенно снизилась стоимость мясных и рыбных позиций, в частности действуют выгодные акционные скидки на консервы и колбасу.