Открывали для молодежи: каким было кафе "Алые паруса" в Одессе

На месте заведения теперь работает одноименный ресторан

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На перекрестке Екатерининской (сейчас улица Европейская, а во времена СССР — Карла Маркса) и Дерибасовской улиц в Одессе десятилетиями работало заведение, которое хорошо знали несколько поколений горожан. Кафе "Алые паруса" открылось в 1962 году и стало первым молодежным кафе города.

"Телеграф" рассказывает об истории этого заведения и о том, как оно выглядело.

До открытия кафе в этом здании размещались самые разнообразные заведения. Изначально это был корпус, связанный с Ришельевским лицеем. Позже здесь размещался один из магазинов Вагнера, а в какой-то период — магазин оренбургских платков.

Фото: Facebook/Старая Одесса

В 1962 году здесь открыли кафе "Алые паруса", чье название отсылало к повести Александра Грина. Оформление интерьера также было связано с произведением писателя. На открытии заведения присутствовал Булат Окуджава.

В воспоминаниях одесситов сохранились разные детали о кафе. Один из бывших посетителей рассказывал, что ходил сюда с однокурсниками в 1966–1970 годах после получения стипендии. По его словам, тогда в заведении еще работали официантки, а само кафе воспринималось скорее как небольшой ресторан.

Фото: Facebook/Старая Одесса

Также вспоминают и музыкальный автомат, с помощью которого можно было выбрать песню и послушать ее. Для молодежного заведения того времени такая возможность была отдельной частью впечатлений от похода в кафе.

При этом со временем формат обслуживания менялся. От обслуживания официантами впоследствии отказались, а кафе стало обычным пунктом общественного питания.

"Алые паруса" продолжали работать и после распада Советского Союза. Однако в 2012 году кафе окончательно закрылось. Позже на этом месте открылся ресторан с тем же названием.

Ранее "Телеграф" рассказывал про одесский ресторан "Море", который славился кондитерскими изделиями.