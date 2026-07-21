Тут собиралась вся молодежь города: как выглядело культовое кафе "Юність" в Кропивницком

Это заведение пользовалось популярностью

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На улице Большая Перспективная в Кропивницком расположен ТЦ Манхэттен. Но когда-то здесь находилось кафе "Юність", которое в разные годы знали и под названием "Відпочинок". Для нескольких поколений жителей города это было место, где отмечали самые радостные события, встречались с друзьями и танцевали.

"Телеграф" рассказывает, каким было это заведение.

О появлении в городе нового кафе для молодежи сообщила газета "Кіровоградська правда" 16 августа 1964 года, отмечают в Facebook-сообществе "Кропивницький. Історія в світлинах".

Кафе "Юність" в Кропивницком

В то время город активно развивался, и подобные пространства становились важной частью городской жизни. "Юність" быстро приобрела популярность и со временем превратилась в одно из самых известных мест отдыха.

Кафе "Юність". Фото: Facebook/Кропивницький. Історія в світлинах

Впрочем, у этого адреса была и более ранняя история. До появления кафе здесь работал ресторан "Відпочинок", который позже сменил формат и название.

Кафе "Юність". Фото: Facebook/Кропивницький. Історія в світлинах

В 1970–80-е годы в "Юність" приходили после театральных постановок, выставок и концертов, назначали встречи, проводили вечера. По воспоминаниям горожан, на первом этаже располагались столики, а на втором этаже были танцы.

Кафе "Юність" в Кропивницком

Как и многие подобные места, "Юність" закрыли. Здание перестроили и в 2011 году здесь открылся торговый центр.