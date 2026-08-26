Відкривали для молоді: яким було кафе "Алые паруса" в Одесі

На місці закладу тепер працює однойменний ресторан

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На перехресті Катерининської (зараз вулиця Європейська, а за часів СРСР — Карла Маркса) та Дерибасівської вулиць в Одесі десятиліттями працював заклад, який добре знали кілька поколінь містян. Кафе "Алые паруса" відкрилося в 1962 році й стало першим молодіжним кафе міста.

"Телеграф" розповідає про історію цього закладу та про те, як він виглядав.

До відкриття кафе в цій будівлі розташовувалися найрізноманітніші заклади. Спочатку це був корпус, пов'язаний із Рішельєвським ліцеєм. Пізніше тут містився один із магазинів Вагнера, а в певний період — магазин оренбурзьких хусток.

Фото: Facebook/Стара Одеса

У 1962 році тут відкрили кафе "Алые паруса", чия назва відсилала до повісті Олександра Гріна. Оформлення інтер'єру також було пов'язане з твором письменника. На відкритті закладу був присутній Булат Окуджава.

У спогадах одеситів збереглися різні деталі про кафе. Один із колишніх відвідувачів розповідав, що ходив сюди з однокурсниками в 1966–1970 роках після отримання стипендії. За його словами, тоді в закладі ще працювали офіціантки, а саме кафе сприймалося радше як невеликий ресторан.

Фото: Facebook/Стара Одеса

Також згадують і музичний автомат, за допомогою якого можна було обрати пісню та послухати її. Для молодіжного закладу того часу така можливість була окремою частиною вражень від походу до кафе.

При цьому з часом формат обслуговування змінювався. Від обслуговування офіціантами згодом відмовилися, а кафе стало звичайним пунктом громадського харчування.

"Алые паруса" продовжували працювати й після розпаду Радянського Союзу. Однак у 2012 році кафе остаточно закрилося. Пізніше на цьому місці відкрився ресторан з тією ж назвою.

Раніше "Телеграф" розповідав про одеський ресторан "Море", який славився кондитерськими виробами.