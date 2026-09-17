Укр

Опасно даже подходить: как выглядит токсичный бирюзовый кратер и где его найти (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Вода среди песков смотрится очень эффектно
Вода среди песков смотрится очень эффектно. Фото Коллаж "Телеграф"

Озеро выглядит удивительно, но купаться в нем нельзя

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В пустыне Каракумы в Туркменистане на высоте 825 метров над уровнем моря расположено Бирюзовое озеро (кратер). Со дна водоема выделяются ядовитые газы, преимущественно метан и сероводород.

Кратер, образовавшийся в районе поселка Дарваза в результате геологических работ и заполненный бирюзовой водой, показали TikTok. Его глубина – примерно 15 метров, наибольший диаметр – 58 метров.

Водный кратер Дарваза – это живописная воронка с водой бирюзового цвета на дне. Приблизительно в 10 километрах расположен знаменитый горящий газовый кратер "Врата ада".

Кратер Врата ада
Кратер "Врата ада". Фото: ru.wikipedia.org

Провал образовался в результате смещения и просадки песчаной почвы, но на дне вместо выхода газа скопилась вода. Обычно водный кратер посещают по дороге к его огненному "брату". К сожалению, туристы оставляют после себя мусор, который ветер сносит в озеро. На поверхности плавают пластиковые бутылки и т.д.

Водный кратер Дарваза
Водный кратер Дарваза. Фото: silkadv.com

Однако даже подходить близко к краю кратера следует с осторожностью. Хотя этот кратер не горит, с его дна постоянно поднимаются пузыри природного газа (метана и других подземных смесей).

Водный кратер Дарваза
Озеро среди пустыни выглядит удивительно. Фото: silkadv.com

Кроме того, к воде нужно около 15 метров спускаться по хрупким песчано-известняковым склонам кратера. Если туда спуститься или упасть, выбраться без специального альпинистского снаряжения практически невозможно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самое известное озеро Украины, Синевир, значительно обмелело. Что с ним происходит и есть ли опасность, что водоем исчезнет.

Теги:
#Туркменистан #Кратер #Пустыня