Уже не классика и не бренды: какие ароматы массово покупают украинки 40+ лет
- Автор
-
- Дата публикации
-
Возраст не определяет пределы выбора, но делает его более осознанным
Украинки старше 40 лет имеют хорошо сформированные парфюмерные предпочтения, но это не означает, что они ограничиваются классикой. Эта категория женщин охотно выбирает насыщенные композиции с выразительной базой – деревянные, амбровые, пряные, шипровые, цветочные.
Об этом "Телеграфу" рассказала Людмила Унинец, менеджер категорийного управления BROCARD по направлению "Парфюмерия". По ее словам, с опытом появляется большее понимание собственного вкуса, поэтому выбор становится более точным и осознанным. Для женщин 40+ важны не столько громкое название бренда или популярность аромата, сколько его характер, качество звучания и то, насколько он органично вписывается в образ.
"По нашим наблюдениям, эта аудитория охотно выбирает насыщенные композиции с выразительной базой – деревянные, амбровые, пряные, шипровые, цветочные. Но наряду с этим стремительно развивается интерес к нише, необычным сочетаниям, молекулярным ароматам. Поэтому возраст здесь скорее добавляет выбору осознанности, чем определяет его пределы", — объяснила парфюмер.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой хит среди духов просто сметают с полок в 2026 году. Их хотят абсолютно все.