Укр

Уже не классика и не бренды: какие ароматы массово покупают украинки 40+ лет

Автор
Елена Руденко ,
Дата публикации
Читати українською
Более взрослые дамы имеют четкое понимание, какие ароматы им подходят
Более взрослые дамы имеют четкое понимание, какие ароматы им подходят. Фото Коллаж "Телеграф"

Возраст не определяет пределы выбора, но делает его более осознанным

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Украинки старше 40 лет имеют хорошо сформированные парфюмерные предпочтения, но это не означает, что они ограничиваются классикой. Эта категория женщин охотно выбирает насыщенные композиции с выразительной базой – деревянные, амбровые, пряные, шипровые, цветочные.

Об этом "Телеграфу" рассказала Людмила Унинец, менеджер категорийного управления BROCARD по направлению "Парфюмерия". По ее словам, с опытом появляется большее понимание собственного вкуса, поэтому выбор становится более точным и осознанным. Для женщин 40+ важны не столько громкое название бренда или популярность аромата, сколько его характер, качество звучания и то, насколько он органично вписывается в образ.

Магазин BROCARD
Магазин BROCARD. Фото: rau.ua

"По нашим наблюдениям, эта аудитория охотно выбирает насыщенные композиции с выразительной базой – деревянные, амбровые, пряные, шипровые, цветочные. Но наряду с этим стремительно развивается интерес к нише, необычным сочетаниям, молекулярным ароматам. Поэтому возраст здесь скорее добавляет выбору осознанности, чем определяет его пределы", — объяснила парфюмер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой хит среди духов просто сметают с полок в 2026 году. Их хотят абсолютно все.

Теги:
#Парфюм #BROCARD #Людмила Унинец