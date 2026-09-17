Уже не классика и не бренды: какие ароматы массово покупают украинки 40+ лет

Возраст не определяет пределы выбора, но делает его более осознанным

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Украинки старше 40 лет имеют хорошо сформированные парфюмерные предпочтения, но это не означает, что они ограничиваются классикой. Эта категория женщин охотно выбирает насыщенные композиции с выразительной базой – деревянные, амбровые, пряные, шипровые, цветочные.

Об этом "Телеграфу" рассказала Людмила Унинец, менеджер категорийного управления BROCARD по направлению "Парфюмерия". По ее словам, с опытом появляется большее понимание собственного вкуса, поэтому выбор становится более точным и осознанным. Для женщин 40+ важны не столько громкое название бренда или популярность аромата, сколько его характер, качество звучания и то, насколько он органично вписывается в образ.

Магазин BROCARD. Фото: rau.ua

"По нашим наблюдениям, эта аудитория охотно выбирает насыщенные композиции с выразительной базой – деревянные, амбровые, пряные, шипровые, цветочные. Но наряду с этим стремительно развивается интерес к нише, необычным сочетаниям, молекулярным ароматам. Поэтому возраст здесь скорее добавляет выбору осознанности, чем определяет его пределы", — объяснила парфюмер.

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