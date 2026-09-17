"Блэк Аудит" под защитой? Почему правоохранители до сих пор не видят конвертцентр и при чем здесь Кравченко

За конвертационным центром могут стоять бывшие налоговики и таможенники

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Приближенный к СБУ скандальный telegram-канал "Джокер" в течение нескольких дней опубликовал около десятка сообщений о деятельности так называемого "Блэк Аудита" (неофициальное название большого конвертцентра, легализующего средства и выводящего их за границу). В них утверждается, что к работе схемы якобы причастен генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По версии канала, глава Офиса генерального прокурора (теперь бывший), который недавно написал заявление об увольнении и за чью отставку уже проголосовала Верховная Рада, якобы преследовал конкурентов "Блэк Аудита", в то же время обеспечивая защиту "партнеров".

Никаких доказательств для подтверждения этих обвинений "Джокер" не привел. В то же время отдельные обстоятельства, установленные "Телеграфом", порождают вопросы не только к возможным организаторам схемы, но и к правоохранителям, которые, несмотря на раскрытую информацию, до сих пор не продемонстрировали очевидный интерес к этой истории.

О новых деталях работы "Блэк Аудита" и удивительной избирательности ОГП, читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

"Джокер" обвиняет Кравченко в возможном "крышевании" "Блэк Аудита" , но доказательств не приводит. В то же время бездействие правоохранителей относительно схемы порождает дополнительные вопросы.

, но доказательств не приводит. В то же время бездействие правоохранителей относительно схемы порождает дополнительные вопросы. Несмотря на публичные расследования и обращения общественных организаций, относительно "Блэк Аудита" до сих пор не видно активного уголовного расследования. При этом правоохранители регулярно расследуют другие конвертационные центры.

Компании, которые связывают с "Блэк Аудитом", демонстрируют признаки фиктивного бизнеса. В частности, "Радугатойс" провел импорт по меньшей мере на 800 млн грн, но имеет полупустой сайт без цен , товаров и контактов.

, товаров и контактов. За "Блэк Аудитом" могут стоять бывшие налоговики и таможенники. Среди названых возможных организаторов – Василий Сандул и Евгений Кулибаба, ранее работавшие в структурах ГФС.

Главный вопрос – почему ОГП и Нацполиция не реагируют на обнародованные данные. Журналисты назвали компании, возможных фигурантов и описали финансовые операции, однако заметных действий правоохранителей до сих пор нет.

Почему "Блэк Аудит" не интересует правоохранителей?

"Блэк Аудит" – неофициальное название крупного конвертационного центра, среди услуг которого – вывод средств за границу. Дельцы не только "легализуют" заработанное вчера, но и помогут отправить средства на иностранные счета . "Телеграф" уже публиковал данные о вероятной деятельности "Блэк Аудита", в частности, перечень фейковых интернет-магазинов и компаний, через которые, по имеющейся информации, могли проводиться значительные финансовые операции. Однако после появления этих материалов уголовное производство, о котором было бы публично известно, так и не появилось.

Более того, в правоохранительные органы с заявлениями о деятельности "Блэк Аудита" обращались общественные организации. В этих обращениях указывались не только названия компаний, но и имена возможных организаторов схемы Василия Сандула и Евгения Кулибабы. Однако, судя по реестру судебных решений, эти обращения не привели к расследованию.

Публикация о Василии Сандуле и Евгении Кулибабе

И тут возникает ключевой вопрос: почему работу одних конвертационных центров правоохранители расследуют, а деятельность "Блэк Аудита", несмотря на большое количество публичных сигналов, остается без их внимания?

Когда правоохранители хотят – конвертцентры находят. Процессуальное руководство по уголовным производствам по деятельности конвертационных центров осуществляет Офис генерального прокурора. То есть именно ОГП оказывает существенное влияние на то, как и в каком направлении развиваются соответствующие расследования.

И когда правоохранители стремятся действовать, они могут достаточно быстро находить и блокировать большие финансовые потоки.

Например, при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора в мае 2026 года было зарегистрировано уголовное производство №12026000000001141. В его рамках правоохранители наложили арест почти на 104 млн грн на счетах ООО "Аквапаст". Деньги якобы выводили через конвертцентры.

В другом производстве – №12025000000002811, зарегистрированном еще в октябре 2025 года, – расследуется деятельность крупного конвертационного центра, в схеме которого, по данным следствия, использовались, в частности, ООО "Трейдингхаус", "Сейлпром" и "Горипроф".

Подобных производств – десятки. Силовики обращаются в суд, блокируют счета, находят участников, арестовывают их имущество. Но относительно "Блэк Аудита" возникает странная ситуация: информации много, названия компаний озвучены, возможные участники схемы известны, масштабы финансовых операций можно оценить по документам, а активного уголовного преследования не видно.

Один из показательных примеров – ООО "Радугатойс", которое, вероятно, входит в структуру "Блэк Аудита". Эту ОООшку зарегистрировали чуть более двух лет назад. После этого она дважды меняла название – сначала на "Планета Речей", а затем на "Кингстаропт".

Первым основателем и официальным владельцем был 21-летний житель села Старая Чорторыя Житомирской области Юрий Ярош. В общей сложности на него было оформлено 17 компаний.

Данные с GetContact о номере Юрия Яроша

"Телеграф" также нашел номер телефона Яроша. В сервисе, где отображаются теги, под которыми пользователи хранили этот номер, есть, в частности, записи "сокамерник Юрец" и "Юра тайник". Это может свидетельствовать о том, что официальный владелец компании мог быть номинальным лицом. В то же время окончательно установить это могут только правоохранители в рамках расследования (которого нет).

А масштаб сделок компании выглядит совсем не как бизнес 21-летнего жителя небольшого села. По документам, "Радугатойс" импортировал товаров по меньшей мере на 800 млн грн.

Речь идет, в частности, об обуви и белье. Для компании даже создали сайт. Однако его наполнение вызывает дополнительные вопросы.

На ресурсе нет нормального каталога товаров – только категории со стоковыми фотографиями. Отсутствуют цены, конкретная номенклатура и условия заказа. Нет даже номера телефона менеджера, с которым потенциальный клиент мог бы связаться.

Вместо этого указан только адрес офиса в Днепре. По аналогичному принципу работает сайт ООО "Триокомпани". В разделе "Товары" указаны только общие категории — "текстильные изделия", "строительные материалы" и "запасные части". Без перечня конкретных позиций, цен, фотографий и контактов для заказа.

По документам объем импортных операций этой компании составлял не менее 150 млн грн. При этом "Телеграф" установил интересную деталь: сайты-прикрытия обеих компаний зарегистрировали в один день — 22 октября 2025 года в 13:27.

"Блэк Аудит". Инфографика "Телеграфа"

Кто может стоять за "Блэк Аудитом": новые детали

Отдельные вопросы возникают и в отношении людей, которых общественные организации и журналисты называли возможными организаторами схемы.

Василий Сандул до 2019 года работал в Следственном управлении финансовых расследований ГУ ГФС во Львовской области, а до этого – во львовской налоговой.

На самого Сандула оформлен один земельный участок. В то же время его 67-летняя мать Ирина Сандул владеет 61 объектом недвижимости, среди которых, в частности, 18 квартир во Львове и области.

Имя Ирины Сандул ранее фигурировало в журналистских расследованиях относительно так называемой "Аферы века" – масштабной истории с незаконной перерегистрацией коммунальных помещений в центре Львова.

После первичной регистрации помещения быстро перепродавали, вносили в уставные капиталы вновь созданных компаний или оформляли на других собственников. В этой истории упоминались, в частности, компании, соучредительницами которых были Ирина Сандул и Людмила Малькова.

Интересно, что сын Мальковой Сергей Мальков также работал во львовской налоговой. То есть дети обеих женщин в разное время работали в налоговых органах.

В настоящее время Ирина Сандул официально владеет рядом компаний, среди которых "Прокпидс", "Пекара" и "Комина".

Второй фигурант – Евгений Кулибаба, ранее работавший оперуполномоченным отдела разоблачения уголовных правонарушений в таможенной сфере ГУ ГФС во Львовской области.

Кулибаба владеет домом в Бориспольском районе. Кроме того, вместе с Сандулом он являлся соучредителем ООО "Индастриалтаун". В 2023 году компанию переписали на Екатерину Дорошенко – лицо, на которое, по данным открытых реестров, оформлено более 600 компаний по всей Украине.

Что мешает начать расследование? В этой истории есть принципиальный момент.

Речь не о том, что журналисты уже установили преступление и определили виновных. Это может сделать только следствие и суд.

Но для начала проверки, похоже, информации уже достаточно: в журналистских расследованиях названы конкретные компании, приведены данные об их многомиллионных операциях, описаны признаки возможного использования фиктивных сайтов, установлены лица, которые могут быть связаны с этими структурами.

Что нужно следователям Нацполиции и Офиса генерального прокурора, чтобы обратить внимание на эту историю?

Если речь идет об обычном бизнесе, это можно установить в рамках проверки. Если речь идет о центре конвертации – должно быть расследование. Или, возможно, слитая в телеграм-каналы информация все же стоит внимания? "Телеграф" публично обращается к ОГП с просьбой прокомментировать, что мешает правоохранителям расследовать "Блэк Аудит". Продолжение следует…