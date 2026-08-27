Что делать с бабушкиным хрусталём: 5 вещей, которые возвращаются в моду

Что не стоит выбрасывать из старого серванта

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Хрустальные вазы, салатницы и бокалы, которые десятилетиями пылились в сервантах, снова оказались в центре внимания. То, что раньше ассоциировалось преимущественно с бабушкиным интерьером и застольями по большим праздникам, молодёжь всё чаще использует для сервировки, домашних вечеринок и фотосессий.

"Телеграф" рассказывает, какие именно хрустальные вещи из советских сервантов могут получить вторую жизнь и почему не стоит спешить избавляться от старой посуды.

Тяжёлые вазы, которые когда-то стояли на видном месте

Одним из самых узнаваемых предметов советского быта были хрустальные вазы. Тяжёлые, массивные, с характерной огранкой и сложными узорами, они часто занимали центральное место в серванте.

Такие вазы обычно доставали не для ежедневного использования, а по особому поводу. Сегодня их можно использовать не только для цветов, но и в качестве декоративного элемента интерьера.

Ваза

"Хрусталь доставали по праздникам"

Ещё один символ праздничного стола — хрустальные салатницы и большие блюда. Именно в них подавали салаты и другие блюда во время семейных застолий.

Для многих поколений хрусталь был частью особой домашней традиции: в обычные дни он стоял за стеклом, а перед праздником сервант открывали.

К такой посуде относились:

большие салатницы;

глубокие декоративные блюда;

наборы для подачи блюд;

небольшие хрустальные ёмкости для закусок.

Салатница

Фруктовницы и бокалы получили новую роль

Отдельное место занимали большие фруктовницы, особенно модели на ножке. Когда-то в них выкладывали яблоки, апельсины или конфеты, а сам предмет часто был частью парадной сервировки.

Фруктовница

Не менее узнаваемыми остаются хрустальные бокалы и рюмки. Их также традиционно берегли для гостей и больших праздников.

Сегодня старая посуда может стать частью современной сервировки. Молодёжь использует винтажные бокалы для домашних вечеринок, тематических фотосессий и создания необычного праздничного стола.

Бокалы

Графин с рюмками — классика советского серванта

Ещё один характерный набор — хрустальный графин в комплекте с рюмками. Такие наборы были распространённым элементом домашней посуды и часто годами стояли в серванте практически без использования.

Графин со рюмками

Теперь винтажный хрусталь можно рассматривать не только как пережиток прошлого, но и как предмет со своей историей. Особенно если он сохранился без сколов и трещин.

Прежде чем отдавать старые вазы, салатницы или бокалы, стоит присмотреться к ним внимательнее. Возможно, вещь, которую десятилетиями доставали только "по праздникам", ещё найдёт своё место в современном доме.

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