Что делать с бабушкиным хрусталём: 5 вещей, которые возвращаются в моду
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Что не стоит выбрасывать из старого серванта
Хрустальные вазы, салатницы и бокалы, которые десятилетиями пылились в сервантах, снова оказались в центре внимания. То, что раньше ассоциировалось преимущественно с бабушкиным интерьером и застольями по большим праздникам, молодёжь всё чаще использует для сервировки, домашних вечеринок и фотосессий.
"Телеграф" рассказывает, какие именно хрустальные вещи из советских сервантов могут получить вторую жизнь и почему не стоит спешить избавляться от старой посуды.
Тяжёлые вазы, которые когда-то стояли на видном месте
Одним из самых узнаваемых предметов советского быта были хрустальные вазы. Тяжёлые, массивные, с характерной огранкой и сложными узорами, они часто занимали центральное место в серванте.
Такие вазы обычно доставали не для ежедневного использования, а по особому поводу. Сегодня их можно использовать не только для цветов, но и в качестве декоративного элемента интерьера.
"Хрусталь доставали по праздникам"
Ещё один символ праздничного стола — хрустальные салатницы и большие блюда. Именно в них подавали салаты и другие блюда во время семейных застолий.
Для многих поколений хрусталь был частью особой домашней традиции: в обычные дни он стоял за стеклом, а перед праздником сервант открывали.
К такой посуде относились:
- большие салатницы;
- глубокие декоративные блюда;
- наборы для подачи блюд;
- небольшие хрустальные ёмкости для закусок.
Фруктовницы и бокалы получили новую роль
Отдельное место занимали большие фруктовницы, особенно модели на ножке. Когда-то в них выкладывали яблоки, апельсины или конфеты, а сам предмет часто был частью парадной сервировки.
Не менее узнаваемыми остаются хрустальные бокалы и рюмки. Их также традиционно берегли для гостей и больших праздников.
Сегодня старая посуда может стать частью современной сервировки. Молодёжь использует винтажные бокалы для домашних вечеринок, тематических фотосессий и создания необычного праздничного стола.
Графин с рюмками — классика советского серванта
Ещё один характерный набор — хрустальный графин в комплекте с рюмками. Такие наборы были распространённым элементом домашней посуды и часто годами стояли в серванте практически без использования.
Теперь винтажный хрусталь можно рассматривать не только как пережиток прошлого, но и как предмет со своей историей. Особенно если он сохранился без сколов и трещин.
Прежде чем отдавать старые вазы, салатницы или бокалы, стоит присмотреться к ним внимательнее. Возможно, вещь, которую десятилетиями доставали только "по праздникам", ещё найдёт своё место в современном доме.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему древние радиоприемники снова популярны среди молодежи.